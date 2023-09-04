Мобилизация в Украине: мужчина в почтовый ящик вместе с повесткой получил решение суда

Адвокат Роман Симутин рассказал историю мужчины, который обратился к нему за правовой помощью. В своем почтовом ящике он нашел не только повестку, но и решение суда и требование оплатить штраф.

Адвокат Роман Симутин на своем youtube-канале рассказал историю мужчины, который в почтовый ящик вместе с повесткой получил решение суда о признании виновным в уклонении от воинского учета.

"Представьте реальную ситуацию: мужчина вынимает из почтового ящика повестку, а сразу под ней... Приговор суда! О признании его виновным в уголовном проступке по ч. 1 ст. 337 Уголовного Кодекса Украины — уклонение от воинского учета со штрафом 1 500 000 грн. Это при том, что он не то, что не был в ТЦК, но и ни разу не получал повестку", — рассказал Смутин.

Он заявил, что действия отдельных ТЦК его не только поражают, но и пугают. Адвокат попросил мужчину прислать документы, которые он получил в почтовый ящик. Оказалось, что мужчина ошибся в сумме.

"Там указано 300 необлагаемых минимумов и сам штраф — 5100 грн. Но находясь в шоковом состоянии, он решил, что 300 нужно умножить на 5100 и получил в итоге 1500000 грн", — пояснил адвокат.

По словам Смутина, в отношении приговора неосведомленному в юриспруденции гражданину трудно разобраться и сложнее выявить подвох.

В случае, который описывает адвокат, человек сначала посмотрел на повестку, где ему угрожают уголовным преследованием, а потом прочитал приговор суда, где его признают виновным в совершении уголовного проступка. В такой ситуации человек просто растерялся.

"Правда в приговоре отсутствует ссылка на фамилию. А вместо этого указаны лица 1, 2 ,3, 4, 5. Потому что именно так отображается информация в Едином государственном реестре судебных решений, где фамилии участников зашифрованы. Обычному человеку крайне трудно разобраться во всех этих деталях, да еще и в состоянии стресса", — сообщил юрист.

Мужчина не безосновательно считал, что приговор действительно вынесен в отношении него. И убедить его удалось только после проверки в этом самом реестре судебных решений.

"Да приговор — действительный, но касается он совсем другого человека. Это такой у них способ мотивации или запугивания. Поэтому, если увидите у себя дома подобное письмо, не хватайтесь за сердце, это просто очередной креатив от ТЦК и СП", — подытожил Роман Симутин.

Напомним, 4 сентября Фокус писал, что студентов и аспирантов старше 30 лет могут отправить на войну. В Верховной Раде предлагают отменить отсрочки студентам, которые получают более одного образования: высшее или профессионально-техническое, после 30 лет.

Ранее, 3 сентября народный депутат Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который позволит перекрыть очередную схему уклонения от мобилизации. Это касается мужчин, которые использовали обучение в вузах для уклонения от призыва.