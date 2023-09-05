"ВСУ готовятся, чтобы дать отпор": оккупанты планируют наступление под Купянском (карта)

В новом наступлении ВС РФ хотят задействовать профессиональные десантно-штурмовые бригады, которые уже были разбиты ВСУ на юге и востоке, уточнили в ведомстве.

Вооруженные Силы Российской Федерации готовятся к очередному наступлению на Купянско-Лиманском направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время телемарафона.

"Россияне продолжают готовиться к очередному наступлению. Наши Вооруженные силы, соответственно, готовятся к тому, чтобы дать отпор", — сказала Анна Маляр.

Она отметила, что война требует интеллектуальных решений, в частности умения глубоко проанализировать ситуацию, просчитать врага, ввести его в заблуждение. Поэтому к наступлению ВС РФ готовятся не только бойцы ВСУ, но и штабы командования.

"Вся эта работа делается для того, чтобы врагу не дать пройти ни на Купянском, ни на Лиманском направлении", — пояснила она.

По словам Маляр, для наступления на Купянско-Лиманском направлении оккупанты начали комплектовать резервы из войск из новосформированных подразделений, которые завозят с территории РФ, и солдат, которых перебросили из Беларуси, и тех, кто находится на восстановлении. Кроме этого, враг хочет задействовать профессиональные десантно-штурмовые бригады, несмотря на то, что большую ее часть уничтожили украинские бойцы на юге и востоке страны.

Маляр отметила, что сейчас оккупанты больше всего сконцентрированы на Лиманском и Бахмутском направлениях. На Купянском направлении наблюдается большое количество боев, однако их меньше, чем было две недели назад, когда враг пытался наступать на этом направлении, чтобы прорвать украинскую оборону и дойти до Купянска. Однако ему не удалось, ведь ВСУ уничтожили ВС РФ, их технику и вооружение.

Купянско-Лиманское направление

Напомним, 1 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал, что на Купянско-Лиманском направлении находится более 110 тысяч российских военных. В частности, враг сконцентрировал свои силы на направлении Новоегоровки.

2 сентября в пресс-службе Министерства обороны Великобритании заявили, что Россия пытается заставить Украину разделить Силы обороны между двумя направлениями — Ореховским и Купянским. Для этого враг одновременно продолжает наступать в районе Купянска и пытается остановить контрнаступление ВСУ на южном фронте.