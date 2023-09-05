С могилы "Джуса" украли боевые шевроны: девушка погибшего пилота обратилась к вандалам (фото)

По словам Мелании Подоляк, она готова дать что-то более ценное тому, кто вернет украденные вещи. Анонимность гарантируется.

С могилы украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус", который погиб в Житомирской области в ходе тренировочного полета, украли практически все шевроны от побратимов. Об этом сообщила его девушка Мелания Подоляк на своей странице в социальной сети X (нынешнее название Twitter, — ред.) 4 сентября.

После похорон украинского летчика его побратимы оставили на могиле множество шевронов в знак памяти, однако неизвестные совершили акт вандализма и украли их всего спустя несколько дней. Их там было не менее 20 штук.

Мелания Подоляк призвала вернуть шевроны обратно и взамен получить кое-что более ценное. Она гарантирует анонимность и безопасность тому, кто это сделал.

Вандалы украли с могилы "Джуса" шевроны от побратимов Фото: Twitter Вандалы украли с могилы "Джуса" шевроны от побратимов Фото: Twitter

"Человеку, укравшему шевроны, которые на могиле Андрея оставили его побратимы. Напишите мне в приватные сообщения. Я дам вам взамен что-то гораздо более уникальное и ценное, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", – написала Мелания Подоляк.

Отозвался ли кто-то на ее просьбу и будут ли возвращены уникальные шевроны на место — пока что неизвестно. Больше никаких обновлений по этому вопросу не поступало.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла авиакатастрофа — столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате чего погиб летчик Андрей "Джус" Пильщиков и двое других пилотов — Вячеслав Минка, Сергей Проказин.

29 августа в Киеве прошла церемония прощания с "Джусом". Проходила она в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ. Информация о месте захоронения Андрея Пильщикова не уточнялась, однако вандалам удалось ее найти.