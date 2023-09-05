Финская Patria в Украине: насколько реально наладить производство для ВСУ

Производитель отказывается комментировать вопрос об Украине, но говорит, что передача технологий и локальное производство является неотъемлемой частью бизнес-модели компании.

Финский производитель бронетехники Patria рассматривает возможность изготовления в Украине собственных бронетранспортеров. Однако на пути этого решения есть еще много рисков, которые обсуждаются. Об этом сообщает Defense News.

Полномасштабная война в Украине длится уже 19 месяцев, союзники активно обсуждают, как создать вспомогательный канал по вооружению, чтобы помочь Киеву устоять против Кремля. Некоторые страны начали искать формы более устойчивой помощи и наладить производство прямо в Украине. Так уже делает Швеция, Германия и Великобритания.

Для Финляндии вопрос заключается в том, создавать ли площадку по производству БТР Pasi в Украине.

"В целом мы знаем, что Украина заинтересована в продуктах финской оборонной промышленности, и что между администрациями и компаниями состоялись дискуссии по развитию двустороннего сотрудничества в области техники. Были поданы заявки на получение коммерческих экспортных лицензий, и управление обороны ускорило процедуру их рассмотрения", — заявил представитель Минобороны Финляндии.

В компании Patria отказались комментировать вопрос из-за конфиденциальности. СМИ уже писали, что Хельсинки могут дать Киеву право на производство, как в Польше с Rosomak, который является лицензионной версией Patria. Вице-президент по коммуникациям Сирье Ахвенлампи-Хювенен говорит, что передача технологий и местное производство являются неотъемлемой частью бизнес-модели компании. Машины производят даже в ЮАР.

"Сотрудничество Patria и Украины хорошо вписалось бы в эту картину. ... Финляндия также имеет тенденцию внимательно следить за политикой наших ближайших соседей, таких как Швеция, Норвегия и Дания, и сравнивать ее с ней, которые также, похоже, также исследуют возможности производства в Киеве", — пояснил научный сотрудник Финского института международных отношений Джоэль Линнайнмяяки.

К тому же поддержка Украины является популярной среди правительства. Однако в зоне боевых действий возникает беспокойство относительно безопасности. Изменения в производственных процессах чрезвычайно сложные. Однако существует потребность в построении "украинской армии будущего" о чем говорил Энтони Блинкен в июне. И инвестиции в производство оружия в Украине может стать частью усилий.

Напомним, 24 августа в МИД заявили, что Финляндия изучит возможность производства БТР Pasi в Украине.

26 августа аналитики объяснили, для чего Украине производить Patria, если есть украинский БТР-4.