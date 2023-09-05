Производство возобновлено: Украина получила первую партию немецких боеприпасов для Gepard

Для Украины изготавливают как обычные 35-мм боеприпасы, так и программируемые с дистанционным взрывателем. В Минобороны говорят, что и в дальнейшем будут помогать усиливать украинское ПВО.

Германия передала десятки единиц ЗСУ Gepard для украинской армии. Теперь Rheinmetall наладил производство боеприпасов для зенитных самоходных установок. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Восстановление производственной линии для производства боеприпасов завершено в "амбициозные сроки". Украина уже получила "пятизначное количество" снарядов для Gepard. Министр обороны Борис Писториус говорит, что война в Украине показала насколько важным должно быть производство боеприпасов и противовоздушная оборона. Именно на этом правительство сейчас и сосредоточено.

"Я рад, что мы так быстро и без бюрократических препятствий запустили производство", — заявил Писториус.

Также он добавил, что Берлин и в дальнейшем будет помогать Киеву в своих сильных сторонах: артиллерия, боеприпасы и ПВО. Впервые о намерениях возобновить производство 35-мм боеприпасов для Gepard было заявлено в феврале 2023 года во время заседания "Рамштайн".

35-мм боеприпасы для Gepard Фото: Rheinmetall

Rheinmetall AG получил контракт на производство 300 тысяч боеприпасов на сумму 168 млн евро. Сейчас в украинской армии есть 46 установок Gepard и еще 6 должны скоро поступить на вооружение. Отмечается, что для восстановления производства надо было перезапустить производственные мощности, а также найти способ переработки старых боеприпасов.

До конца года немецкая компания планирует изготовить 40 тысяч боеприпасов. Украине будут поставлять как обычные боеприпасы, так и программируемые с дистанционным взрывателем HEI-T.

Напомним, 22 июля СМИ писали, что Украина скоро получит новые зенитные снаряды калибра 35-мм.

19 августа в Rheinmetall заявляли, что до конца лета заработает предприятие для ремонта западных танков в Украине.