6 зениток Gepard и 10 лазерных прицелов для IRIS-T: как Германия усилила украинскую ПВО

Среди военного снаряжения, которое уже получили Силы обороны — дополнительные средства противовоздушной обороны, которые помогут защититься от дронов и ракет армии РФ.

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Украина получила новый пакет военной помощи от Бундесвера — Вооруженных сил Германии. ВСУ получили дополнительные самоходные зенитные установки Gepard, дополнительные приспособления для систем ПВО Iris-T SLM, а также десятки тысяч снарядов различных калибров и назначения. Информация обнародована пресс-службой Бундесвера.

В заметке пресс-службы не указана стоимость военного снаряжения, которое предоставила Германия в последнем пакете. Однако указано, что это снаряжение для ПВО, которое будет сбивать дроны-камикадзе и крылатые ракеты ВС РФ, снаряды калибра 155 мм — обычные и дымовые, тяжелая техника, предназначенная для наведения переправ.

Снаряжение для ПВО:

самоходные зенитные установки Gepard — 6 шт;

лазерные прицелы для Iris-T SLM — 10 шт;

пункты управления огнем Iris-T SLM — 10 шт.

Артиллерийские снаряды:

снаряды калибра 155 мм — 3 230 шт;

снаряды калибра 155 мм дымовые — 1184 шт.

Патроны и запчасти:

патроны — 24192 шт;

комплекты запасных частей для дрона VECTOR — 2 шт.

Тяжелая военная техника:

мостоукладочный танк BEAVER — 1 шт;

мосты для мостоукладочного танка BEAVER — 5 шт.

Средства для патрулирования и логистики:

машины для патрулирования границы — 5 шт;

седельный тягач 8х8 HX81 — 1 шт;

полуприцепы — 4 шт.

Отметим, Германия также планировала построить центр по ремонту танков Leopard и территории Польши. Впрочем 12 июля СМИ сообщили, что от идеи отказались. Причина, как предполагают источники медийщиков — завышенные ценовые требования польской стороны.

Между тем 13 мая немецкое правительство сообщило, сколько будет стоить пакет помощи, который получит вскоре Украина. Тогда чиновники называли число в 2,7 млрд евро.

Напоминаем, накануне — 12 июля — завершился саммит НАТО в Вильнюсе. Украина так и не получила приглашение на вступление в Альянс — именно такую позицию имела Германия за несколько дней до собрания.

Одна по итогам совещания стран-членов НАТО наконец решился вопрос с самолетами F-16: в августе в Румынии начнут обучение украинские пилоты.