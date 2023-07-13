6 зеніток Gepard та 10 лазерних прицілів для IRIS-T: як Німеччина підсилила українську ППО

Серед військового спорядження, яке вже отримали Сили оборони — додаткові засоби протиповітряної оборони, які допоможуть захиститися від дронів та ракет армії РФ.

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Україна отримала новий пакет військової допомоги від Бундесверу — Збройних сил Німеччини. ЗСУ отримали додаткові самохідні зенітні установки Gepard, додаткові пристосування для систем ППО Iris-T SLM, а також десятки тисяч снарядів різних калібрів та призначення. Інформацію оприлюднено пресслужбою Бундесверу.

У дописі пресслужби не вказана вартість військового спорядження, який надала Німеччина в останньому пакеті. Однак зазначено, що це спорядження для ППО, яке збиватиме дрони-камікадзе та крилаті ракети ЗС РФ, снаряди калібру 155 мм — звичайні та димові, важка техніка, призначена для наведення переправ.

Спорядження для ППО:

самохідні зенітні установки Gepard — 6 шт.;

лазерні приціли для Iris-T SLM — 10 шт.;

пункти керування вогнем Iris-T SLM — 10 шт.

Артилерійські снаряди:

снаряди калібру 155 мм — 3 230 шт.;

снаряди калібру 155 мм димові — 1184 шт.

Патрони та запчастини:

патрони — 24192 шт.;

комплекти запасних частин для дрона VECTOR — 2 шт.

Важка військова техніка:

мостоукладальний танк BEAVER — 1 шт.;

мости для мостоукладального танку BEAVER — 5 шт.

Засоби для патрулювання і логістики:

машини для патрулювання кордону — 5 шт.;

сідельний тягач 8х8 HX81 — 1 шт.;

напівпричепи — 4 шт.

Зазначимо, Німеччина також планувала збудувати центр з ремонту танків Leopard та території Польщі. Втім 12 липня ЗМІ повідомили, що від ідеї відмовились. Причина, як припускають джерела медійників — завищені цінові вимоги польської сторони.

Між тим 13 травня німецький уряд повідомив, скільки коштуватиме пакет допомоги, який отримає незабаром України. Тоді урядовці називали число у 2,7 млрд євро.

Нагадуємо, напередодні — 12 липня — завершився саміт НАТО у Вільнюсі. Україна так і не отримала запрошення на вступ до Альянсу — саме таку позицію мала Німеччина за кілька днів до зібрання.

Одна за підсумками наради країн-членів НАТО нарешті вирішилось питання з літаками F-16: у серпні в Румунії почнуть навчання українські пілоти.