Фейковые студенты и "сусанины": СБУ разоблачила 5 новых схем уклонения от мобилизации (фото)

Спецоперации по задержанию подозреваемых, по данным силовиков, проводились в нескольких регионах Украины. По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования, а злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

Служба безопасности разоблачила еще пять схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Тернопольщина

На Тернопольщине военные контрразведчики СБУ задержали чиновника районного военкомата. Он за немалые деньги предлагал уклонистам "откосить" от мобилизации, поступив в одно из местных высших учебных заведений. Для этого он обещал своим клиентам "подключить" собственные связи в учебных заведениях.

Стоимость такой "услуги" стоила от 2 тыс. долларов США с одного военнообязанного.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области двое жителей региона зарабатывали на "уклонистах", перевозя их в ЕС. Мужчины на квадроциклах доставляли граждан призывного возраста через "зеленку" Карпатских лесов к границе.

Ровенская область

На Ривненщине сотрудники СБУ разоблачили схему уклонения от призыва путем "липового" трудоустройства в агрохолдинг. Потенциальных призывников оформляли на должности менеджеров и отправляли в "командировку" за границу.

Формальным поводом для выезда было решение вопросов с иностранными бизнес-партнерами о поставках зерновой продукции за границу.

Закарпатская область

В Закарпатской области двое жителей Ужгородского района за денежное вознаграждение "подсказывали" уклонистам лесные тропы, по которым те могут пересечь границу в ЕС.

Николаев

В Николаеве местный житель, который подлежал мобилизации, пытался от нее откупиться. Он предлагал деньги старшему офицеру военкомата. Однако, украинский военный сразу доложил своему руководству о полученном "предложении", что позволило задокументировать преступные действия фигуранта и задержать его.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, что в Украине снова изменили правила пересечения границы для военнообязанных мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет. Часть из них имеет право выехать за пределы страны.

Ранее сообщалось, что за границу будут выпускать еще одну категорию украинцев. Ранее таким правом были наделены родные защитников, пропавших без вести или погибших во время войны в период с 2018 года и до сих пор.