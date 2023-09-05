"Не военная стратегия": в комитете обороны Британии назвали способ освобождения Крыма (видео)

Украине не позволят освобождать Крым военными методами, прогнозируют в комитете обороны Великобритании. Поэтому предлагают действовать дипломатично и, например, подождать 40 лет, как ждали Западная и Восточная Германия.

Глава оборонного комитета парламента Великобритании Тобиас Эллвуд объяснил свою точку зрения на вопрос освобождения Крыма. По его мнению, Украине не дадут возможности действовать на полуострове военной силой. Аргументировать будут тем, что население якобы привыкло к жизни с РФ и будет страдать. При этом политик не упомянул о сотнях тысяч граждан Украины, которые ожидают жить без оккупантов, — об этом напомнил председатель Меджлиса Рефат Чубаров. Британец обосновал позицию в интервью, которое дал порталу Liga.net.

Прежде всего Эллвуд отметил, что главное в вопросе войны — "иметь цели, которые являются достижимыми". Он считает, что ВСУ в состоянии освободить материковую часть Украины. Однако считает, что ситуация с деоккупацией Крыма — это "вызов другого масштаба". И в отношении полуострова нужно поставить другие — более "правильные" — цели.

По словам политика, народ в Крыму вроде бы склоняется к жизни вместе с российскими оккупантами. Поэтому действовать на них нужно дипломатично и длительное время.

В частности британец предлагает взять в качестве примера разделение Германии на Восточную и Западную. Он напомнил, что Западная Германия начала мощно развиваться экономически и политически. И там стало настолько хорошо жить, что к ней захотели присоединиться восточные немцы. Поэтому он советует Украине освободить, то что освобождается, а потом заняться экономикой, вступить в ЕС — показать крымчанам способность "стабильно развиваться".

"Тогда люди в Крыму скажут: слушайте, не так уж и хорошо жить с русскими. Почему бы нам не вернуться в собственно Украину", — по мнению Эллвуда, Украине нужно иметь стратегию под названием "завоевать сердца".

Кроме того, наличие населения — проблема активных боевых действий, к которым должны прибегнуть ВСУ для деоккупации. Например, военные предлагают полностью изолировать полуостров, чтобы заставить россиян убраться.

Нет, говорит глава оборонного комитета, людей нельзя изолировать — им нужно есть, пить: они будут страдать в таком случае. Мужчина отмечает, что он лишь сторонний наблюдатель. Но предлагает быть осторожным с избранием военной стратегии. По его словам, "Запад менее склонен поддерживать значительное вмешательство в отношении самого Крыма".

Освобождение Крыма: детали

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно напоминал, что Украина полностью освободит от россиян все оккупированные территории. По состоянию на 1991 год в составе страны был Крым — следовательно, его также вернут.

Между тем для того, чтобы повлиять на оккупантов в Крыму, ВСУ нужны дальнобойные ракеты. Известно, что США и Германия тормозят поставки дальнобойных ракет ATACMS и Taurus. Что касается Германии, то тормозит этот вопрос, предполагают, лично Федеральный канцлер Олаф Шольц.

В то же время ВСУ имеет собственные инструменты для того, чтобы достичь нужных целей в Крыму. Например, СБУ разработало флотилию морских дронов, которые повредили два российских корабля. Также осуществляют спецоперации, в результате которых что-то взрывается на незаконной пристройке — на Крымском мосту.

С другой стороны, ГУР Минобороны проводит регулярные тайные рейды на полуостров. Во время одного из крайних рейдов удалось высадиться на мысе Тарханкут — враг потерял два десятка живой силы. А раньше потерял еще и установку С-400, по которой ударили, предполагают, украинской дальнобойной модернизированной ракетой "Нептун".

Также имеющихся ресурсов хватило, чтобы повредить мост на Чонгаре, которым РФ поставляла пополнение южной группировке войск в Запорожье и на Херсонщине. К тому же продолжается контрнаступление на юге: украинские воины "прогрызают" российские позиции в направлении Мелитополя и Бердянска-Мариуполя

Расстояние от линии фронта до Чонгара -120 км, до Мариуполя — 70 км, до Севастополя — 300 км, Крымского моста — 250 км.

Какое расстояние от линии фронта в Запорожье до Крымского моста Фото: DeepState

Напоминаем, ВСУ получили партию снарядов для ЗРК Gepard. Сообщается, что в Германии возобновили производство, и теперь Украина будет иметь больше снарядов для установок ПВО. тем временем представитель Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявления ООН относительно того, что РФ не совершает геноцид в Украине. Политик напомнил, российские ракеты продолжают "по-доброму" лететь по украинским городам.