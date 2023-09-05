В Украине расширили список пригодных для мобилизации: ВСУ выпустили подробные разъяснения

Перечень болезней не изменился по количеству, потому что он построен на международной классификации болезней десятого пересмотра, и от нее нельзя отклониться.

Командование Медицинских сил ВСУ совместно с Министерством здравоохранения провело работу по модификации перечня заболеваний, состояний и физических аномалий, определяющих годность к военной службе и службе в военном резерве. После необходимых согласований, это обновленное перечень был подготовлен для утверждения путем приказа Министерства обороны Украины. Об этом стало известно из сообщения Military Media Center.

Кто работал над обновлением расписания болезней для оценки пригодности военнослужащих?

Учитывая, что Министерство здравоохранения является главным органом исполнительной власти, ответственным за осуществление государственной политики в области здравоохранения, предложения по внесению изменений в Перечень болезней были разработаны совместно с экспертами этого ведомства. Было проведено коллегиальное обсуждение спорных вопросов и консультации с юристами для обеспечения правовой корректности предлагаемых изменений.

Изменения в расписании болезней для оценки пригодности военнослужащих вызвали неоднозначную общественную реакцию.

Чем обусловлено решение о принятии определенных изменений в расписании?

Изменилась мировая практика, в науке постоянно происходят изменения диагностики тех или иных болезней, заболеваний сердца, легких, сосудов и т.д.

По данным источника, перечень болезней не изменился по количеству, потому что он построен на международной классификации болезней десятого пересмотра, и от нее нельзя отклониться.

"Эти изменения вносят конкретику для врачей, чтобы все максимально одинаково трактовали положения о военно-врачебной экспертизе и чтобы минимизировать количество ошибок при принятии решений о пригодности к военной службе", — говорится в сообщении.

Относительно лиц, которые будут призываться теперь на военную службу с хроническими (и другими) заболеваниями, следует разъяснить, что такие люди и внесенные изменения в этот приказ служили в Вооруженных Силах Украины на разных должностях. Это должности в подразделениях обеспечения, в учебных центрах.

"Надо учесть тот факт, что с 2014 года у нас очень много военных именно этой категории, имеющих колоссальный боевой опыт. Мы стараемся сохранить этих людей в армии, чтобы они этот колоссальный уникальный опыт передавали молодым воинам. Конечно, повторюсь, если у него для этого достаточно здоровья, его состояние не влияет на боеспособность подразделения", — добавляют в сообщении.

Кого касаются изменения?

Как отмечают в источнике, ВЛК (военно-врачебные комиссии) принимает решение индивидуально – пригодный, ограниченно пригодный, непригодный и т.д.

Если у человека есть определенная болезнь, не позволяющая по состоянию здоровья исполнять обязанности военной службы, то такого человека не могут мобилизовать в армию.

"Другой случай, если есть заболевания, находящиеся в длительной ремиссии (3–5 лет), это подтверждается лабораторным исследованием, состояние здоровья военнослужащего нормальное, и он может выполнять обязанности, то будет применен индивидуальный подход и принято индивидуальное решение — пригодное. или непригоден. Принимается постановление о пригодности по определенной учетно-военной специальности. Чтобы дать командирам больше возможностей и понимание на какую должность целесообразнее назначить военнослужащего, учитывая текущее состояние его здоровья", — объяснили в сообщении.

Существуют ли ограничения по состоянию здоровья для распределения военных и военнообязанных?

Военнослужащие, страдающие определенными заболеваниями, не могут проходить службу в подразделениях спецназначения ДШУ, морской пехоты, ССО, но они могут выполнять задачи в составе подразделения обеспечения.

"Например, военнослужащий имел хронический вирусный гепатит, никак себя не проявлявший. Муж служил в ремонтной роте при получении документов на прохождение медицинского осмотра ВЛК и спрашивал меня: "Почему я не могу дальше выполнять свою работу, я этим занимаюсь уже 20 лет? Почему возникает вопрос о моей пригодности к дальнейшему прохождению службы? Я готов и могу качественно служить дальше, несмотря на те диагнозы, которые мне установлены". Такие случаи не единичны. В то же время, некоторые лица часто манипулируют, имея определенные заболевания, считают, что имеют основания избежать службы по состоянию здоровья. Но опять же решения принимаются индивидуально на основании объективных данных состояния их здоровья", — привели пример военные.

Ранее Фокус писал, что пока ВВК не признает гражданина годным к военной службе по состоянию здоровья, призвать его на военную службу по мобилизации ТЦК и СП не имеет оснований.