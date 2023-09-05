В погоне за мобильностью: РФ делает ставку на зенитку ЗУ-23М, установленную на ГАЗ-66

Обозреватели отмечают, что грузовик с установленными орудиями способен развивать максимальную скорость до 105 км/ч при запасе хода 800 км. А также якобы может преодолевать вертикальные уклоны до 31° и 1,2-метровые рвы.

Россия представила новую мобильную зенитную установку, которая состоит из двухорудийной зенитки ЗУ-23М-1М, разработанной ПЭМЗ "Спецмаш" и полубронированного грузовика ГАЗ-66, который был специально модернизирован для этой цели. Установка предназначена для борьбы с низколетящими самолетами, вертолетами, беспилотниками и другими воздушными объектами. Об этом 5 сентября сообщили обозреватели Defensa.

В материале говорится, что в соответствии с последними тенденциями россияне объединили мобильность полубронированного пикапа 4х4 с двухпушечной установкой в заднем грузовом отсеке, стреляющей боеприпасами калибра 23х152 мм.

"Такое сочетание обеспечивает быструю мобильность на всех типах местности, снижая уязвимость корпуса, и быстрый выход на огневую позицию для поражения как воздушных целей на дальности около 2,5 км, так и наземных целей, уязвимых для 23-мм снарядов", — говорится в публикации

Огневую мощь установки обеспечивает зенитка ЗУ-23М-1М, в состав которой входят механические приводы наведения, системы управления, оптико-электронное оборудование и т.д. Установка оснащена двумя орудиями 2А14 калибра 23 мм, которые за счет газоотводной автоматики способны вести огонь со скорострельностью 400 выстрелов в минуту каждая.

Зенитка управляется непосредственно оператором и обеспечивает высокую точность стрельбы благодаря использованию нового прицельного приспособления, защищенное металлической пластиной, которую можно увидеть в правой верхней части установки. Наводчик располагается в центральной части, а современный прицельное приспособление находится перед его лицом, что повышает эргономику использования.

В качестве базового носителя установки выбран компактный полноприводный пикап с бронированным корпусом в передней части. Это специально модифицированный ГАЗ-66. Его масса достигает 7,8 т, длина 5,97 м и ширина 2,32 м.

Сообщается, что машина оснащена дизельным двигателем ЯМЗ-534, развивающим максимальную скорость 105 км/ч при максимальном запасе хода 800 км. Грузовик якобы способен преодолевать вертикальные уклоны до 31° и 1,2-метровые рвы.

"При сравнительно невысокой цене, передовых технологиях, заложенных в систему целеуказания, ЗУ-23М-1М отличается особой прочностью и может использоваться в самых неблагоприятных климатических условиях", — подытожили испанские обозреватели.

Ранее мы писали, как расчет ЗУ-23-2 из состава 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского охотился за российскими дронами-камикадзе "Ланцет" в Донецкой области. Одна из задач операторов установки — прикрывать украинские штурмовые подразделения от ударов беспилотников.