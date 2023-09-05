"РФ пошла на эскалацию": оккупанты могли специально уронить "Шахед" в Румынии, — Братчук

По словам главы общественного совета Одесской ОВА, Кремлю выгодно, чтобы тема пятой статьи НАТО была на слуху. Это поможет пропаганде доказать народу, что РФ якобы воюет со всем Западом.

Падение дрона-камикадзе иранского происхождения Shahed-136 на территории Румынии может свидетельствовать о том, что Российская Федерация пошла на эскалацию. Об этом заявил глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в комментарии Freedom 5 августа.

В ночь на 4 сентября РФ вновь атаковала украинские порты на Дунае, в результате чего взрыв был зафиксирован и со стороны Румынии. В МИД Украины утверждают, что на территории страны НАТО упал российский дрон-камикадзе, однако в дипломатическом ведомстве Румынии отрицают угрозу.

"России выгодно, чтобы тема пятой статьи и вообще блока НАТО была на повестке дня, это добавляет тезис, что якобы Россия воюет с НАТО. То есть, действительно для российской пропаганды лучшей карты нет. НАТО выдерживает паузу. И, я думаю, что сегодня у НАТО появились еще более весомые аргументы, чтобы предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, средства противоракетной обороны… России не дали тот козырь, который она могла бы использовать как минимум в своей пропаганде", — заявил Сергей Братчук.

По его мнению, падение БПЛА на чужой территории было совершенно неслучайным. Российские оккупанты понимают, что атакуя местность Украины возле границы, в частности портовую инфраструктуру дунайского кластера, они могут попасть и на чужие территории.

"Россия пошла на эскалацию. А наращивание вот этой планки не стали поднимать, чтобы проверить, в том числе, как будет реагировать НАТО на данную ситуацию", — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, 4 августа сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал предоставить Румынии доказательства атаки "шахедов". По его словам, румынские власти взяли паузу для того, чтобы полностью исследовать ситуацию и сделать выводы.