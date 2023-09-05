Перспектив для достижения мира в Украине на горизонте не наблюдается, — Эрдоган

По словам президента Турции, он продолжает выступать за дипломатическое урегулирование конфликта, ведь в войне никогда не будет победителей. Анкара согласна выступить в роли посредника, если стороны об этом попросят.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что в ближайшее время война в Украине не закончится, ведь для этого нет никаких предпосылок. Об этом он заявил журналистам после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передает TRT Haber 5 августа.

По его словам, позиция Анкары все эти полтора года остается однозначной — заключение мира как можно скорее, однако сейчас такие перспективы отсутствуют на горизонте.

"С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию. Мы прилагали большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, война, продолжающаяся уже 1,5 года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается", — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Отдельно было отмечено, что в войне ни одна из сторон никогда не побеждает, а если заключить мир — тогда не будет и проигравших.

Турция продолжит дальше выступать в роли посредника и поможет странам заключить мир, если такое желание будет изъявлено сторонами.

"Мы также продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская атомная электростанция. Мы надеемся, что эта война, наносящая ущерб двум нашим соседям и нашему региону, как можно скорее закончится справедливым и прочным миром на основе международного права", — подытожил президент Турции.

Напомним, 4 сентября в российском городе Сочи прошла встреча президентов Турции и России. Во время переговоров больше всего времени уделяли вопросу зерновой сделки. Россия готова к ее восстановлению после снятия ограничений на экспорт российской агропродукции.