В РФ заявили о создании планирующих бомб ФАБ-1500: что известно о новой угрозе для ВСУ

Фугасная авиабомба имеет 675 кг боевой части. Если ее действительно интегрировали на Су-34, то это создает угрозу для украинских городов и войск.

Российские войска активно используют управляемые авиабомбы КАБ-500. Теперь автор телеграм-канала Fighterbomber Илья Туманов утверждает, что была создана версия бомбы ФАБ-1500 под комплект крыльев. Defense Express объясняет, возможно ли это сделать.

Преобразование авиабомбы ФАБ-1500 является новым угрожающим фактором, который даст возможность использовать авиаснаряды для оккупантов. Враг сможет их сбрасывать вне зоны поражения большинства зенитно-ракетных комплексов ВСУ. Однако авторы выделяют несколько вопросов:

возможность установки на ФАБ-1500 нового комплекта УМПК;

будет ли большая дальность у КАБ-1500, чем у КАБ-250 и КАБ-500;

сможет ли Су-34 поднять две авиабомбы КАБ-1500.

Отмечается, что переделали версию бомбы ФАБ-1500 М54 для комплекта крыльев. Фугасная авиабомба была разработана в советское время и имеет боевую часть весом 675 килограммов. По своей форме видно, что бомба не должна планировать, она наоборот должна падать вертикально к цели. Поэтому нужно было изменить аэродинамическую форму, чтобы она смогла планировать, а не вертикально падать.

ФАБ-1500 М54

Кроме этого крылья должны выдержать вес бомбы, потому что значительно более легкие КАБ-500 и КАБ-250 неоднократно раскрывались и падали. Также в РФ жаловались, что сборка крыльев для подвески бомб требует значительных усилий. Механизм складывания крыльев на ФАБ-1500 должен стать еще больше.

Если КАБ-250 и КАБ-500 имеют расстояние 60-70 км, то КАБ-1500 должна иметь еще большую заявленную дальность. Однако это при условии сброса с большой высоты и исключительно за счет планирования. В качестве примера приводится гибридная ракета "Гром-Е1", она является сочетанием ракеты и бомбы Х-38. Ее заявленная дальность составляет 120 км, если сбрасывать на скорости 1600 км/ч.

Су-34, который якобы стал носителем ФАБ-1500, является фронтовым бомбардировщиком. Заявлено, что он может использовать 1500 кг авиабомбы. Для этого они подвешиваются на внутренние пилоны и по центру под фюзеляжем. Из-за добавления конструкции в виде УМПК вся бомба может весить 2 тонны, а то и больше.

Поэтому авторы подводят итоги, что вероятнее всего оккупанты действительно смогли интегрировать 1500-кг бомбу с комплектом крыльев УМПК на Су-34. Однако остается вопрос, будет ли это изделие надежным. Для Украины это новая серьезная угроза.

Напомним, 15 августа эксперты установили реальную дальность сброса планирующих авиабомб УМПК.

20 июля СМИ писали, что РФ переставляет модули "Комета-М" с дронов "Орлан" на крылатые бомбы УМПК.