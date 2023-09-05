Украинский комплекс Bavovna улучшит дроны ВСУ: он уже проходит испытания (видео)

Благодаря новой технологии беспилотники могут обходить вражеские системы радиоэлектронной борьбы и работать даже без связи с операторами.

Украинский стартап Bavovna AI проводит разработку системы управления дронами на основе искусственного интеллекта с тем, чтобы беспилотники смогли противостоять радиоэлектронной борьбе и самостоятельно действовать даже без связи. Об этом пишет Shephardmedia отмечая, что раньше команда из Киева занимались медицинскими разработками с ИИ, но теперь переключили все внимание на беспилотники, переехав в Польшу.

Основным сегментом разработки является навигационный комплекс Bavovna, который представляет собой модуль массой 800 г в корпусе с защитой от электромагнитных помех и включающем в себя IMU (инерционно измерительное устройства) и блок управления полетом на основе искусственного интеллекта. Этот модуль уже испытывают на американском дроне Aurelia 6X и на более крупном беспилотнике, название которого держится в секрете. Так же модуль проходит испытания на дроне RadioBird, производства польской компании, которую основали украинцы.

Дрон RadioBird так же оснастили модулем с ИИ Фото: Скриншот

Руководитель Bavovna AI рассказал журналисту издания, что компания работает с системой глубокого обучения (Deep Learning). Эта система предполагает использование глубокой нейронной сети, которая позволяет беспилотнику работать с целью и заложенными данными миссии, после чего он самостоятельно ее выполняет даже в отсутствии связи с оператором.

Испытания дрона показали, что ИИ смог управлять беспилотником без дистанционного управления, GPS, связи или другой поддержки. Он успешно выполнил задание по сбору разведданных и вернулся на базу. Тестирования сейчас проводятся в Польше и на середину августа другой дрон, RadioBird Defender, совершил 16 полетов и 30 часов налета, что дало инженерам массив полезной информации, позволяющей внести корректировки для улучшений. Компания заявила, что сейчас обучает дрон Aurelia 6X для полностью автономной навигации при выполнении полного плана полета с целевой относительной погрешностью меньше 2% для сложных траекторий и изучает возможность использования платформы для радиолокационной разведки и наблюдения, а также для обнаружения мин.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ приземлили российский дрон ZALA. Он был оборудован камерой и сопровождал российский барражирующий боеприпас "Ланцет".