Мобилизация в Украине: кого будут призывать на службу в армию осенью 2023 года (видео)

По мнению капитана Валерия Прозапаса, подавляющее большинство военнообязанных "пройдут через ВСУ". Сейчас армии очень нужны военные разных специальностей, в том числе и мирных.

Капитан Вооруженных Сил Украины Валерий Прозапас в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал о потребности в людях в армии и к чему следует готовиться военнообязанным.

Капитан отметил, что сейчас началась ресурсная война, поэтому на "военные рельсы" нужно переходить не только вооруженным силам, но и соответствующим государственным службам, экономике и обществу.

По мнению военного, подавляющее большинство военнообязанных "пройдут через ВСУ".

"Нам нужен нормальный мобилизационный план. Потому что мы не можем пройти весь путь тем составом армии, которым началась война. Нужно людям нужно доносить, что подавляющее большинство военнообязанных все равно пройдут через Вооруженные Силы. Да, это неприятно слышать. Но какая бы ни была техника современная, какое бы ни было вооружение, воевать на нем надо людям", — подчеркнул он.

Кого могут мобилизовать в сентябре

Начиная с 1 сентября, призвать могут военнообязанных граждан от 18 до 60 лет, то есть существенных изменений не предвидится.

Прежде всего украинской армии нужны граждане с боевым опытом, а уже потом люди с определенными специальностями: водители, связисты, операторы БПЛА, специалисты по снайпингу — инструкторы и стрелки, IT-специалисты. То есть, армии очень нужны военные разных специальностей, в том числе и мирных.

Мобилизации подлежат следующие категории граждан:

годные и ограниченно годные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины с опытом военной службы от 18 до 60 лет;

годные и ограниченно годные мужчины от 27 до 60 лет без опыта военной службы;

исключенные с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет, которых признали годными или ограниченно годными решением ВВК.

Кого могут мобилизовать по собственному желанию:

Женщин по собственному желанию, пригодных по состоянию здоровья.

Лиц с инвалидностью и тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам могут мобилизовать по собственному желанию и проходить службу они могут по месту жительства.

Напомним, 1 сентября Резников рассказал, как цифровизация ТЦК повлияет на мобилизацию. По его словам, с правовой точки зрения у страны есть еще мобилизационный ресурс. Однако армия несет потери, которые необходимо восполнять.

Ранее сообщалось, кого из мужчин могут сразу отправить на фронт после повестки. По словам Сергея Павлова, сразу на фронт попадают люди с боевым опытом или те, кто хотя бы служил раньше.