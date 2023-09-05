Нужна альтернатива: в Британии заявили, что применения кассетных боеприпасов опасно для Украины

По словам главы оборонного ведомства в парламенте Великобритании Тобиаса Эллвуда, кассетные боеприпасы полезны, но ВСУ нужно обеспечить необходимое преимущество другим способом.

Применение кассетных боеприпасов Вооруженными силами Украины опасно для мирного населения. Это можно увидеть во многих странах Африки, Ближнего Востока. Об этом заявил глава оборонного ведомства в парламенте Великобритании Тобиас Эллвуд в интервью Liga.net.

По его словам, такое вооружение несет риски для Украины, даже с учетом того, что РФ применяет его с первого дня войны.

Эллвуд заявил, что в Африке, Афганистане и на Ближнем Востоке от кассетных боеприпасов погибают дети, которые наступают или подбирают их, а затем погибают.

"Великобритания подписала конвенцию о запрете кассетных боеприпасов. А поддержка Украины британским народом – это именно та причина, почему политики могут поддерживать Украину. Я не хочу, чтобы это уменьшалось", — отметил политик.

По его словам, Украине нужна альтернатива. Он понимает, что кассетные боеприпасы полезны, но ВСУ нужно обеспечить необходимое преимущество другим способом.

Эллвуд заявил, что не стоит ориентироваться на Россию. Она может применить химическое оружие против Украины, однако это не значит, что украинским войскам также стоит прибегать к этому.

"Есть определенные стандарты и конвенции, которые пытаются удержать насилие войны на определенном уровне, чтобы не вредить мирному населению. Использование химического оружия может не помочь, но вы убьете много гражданских. Так же и с кассетными боеприпасами", — отметил политик.

Тобиас Эллвуд о кассетных боеприпасах ВСУ

Напомним, что СМИ писали, что украинские минометные расчеты захватывают окопы россиян. Командир минометного расчета на южном направлении рассказал о преимуществе, которое теперь есть у украинских защитников перед российскими оккупантами. Несмотря на минные поля, россиян отбросили с наиболее укрепленной линии окопов и блиндажей.