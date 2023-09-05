Преимущество перед ВС РФ: украинские минометные расчеты захватывают окопы россиян, — СМИ (фото)

Командир минометного расчета на южном направлении рассказал о преимуществе, которое теперь есть у украинских защитников перед российскими оккупантами. Несмотря на минные поля, россиян отбросили с наиболее укрепленной линии окопов и блиндажей.

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На южном фронте украинские войска пытаются прорваться через российские минные поля и окопы. По мнению некоторых аналитиков, это один из признаков возможного прорыва в контрнаступлении, передает Sky News.

Командир минометного расчета с позывным Грай рассказал, что российские солдаты отчаянно пытаются вернуть утраченные позиции, но у его коллег есть то, чего нет у россиян.

Контрнаступление Украины

"У нас есть преимущество: несмотря на то, что все было заминировано и нашим солдатам пришлось нелегко, россияне были отброшены со своих позиций там, где была наиболее укрепленная линия окопов и блиндажей", — сказал он.

По словам военнослужащего, сейчас россияне находятся на менее подготовленных позициях и пытаются там что-то построить.

По словам журналистов, они наблюдали, как три украинских солдата отодвинули крышу блиндажа, сделали несколько выстрелов из минометов и назвали их "подарками для россиян".

Контрнаступление Украины

Минометный блиндаж представляет собой лабиринт траншей и подземных жилых помещений с деревянными стенами.

"Сначала нам пришлось сделать одну раскопку. Но потом мы воодушевились и начали копать и копать", — пояснил Грай.

По словам военнослужащего, в траншеях есть отопление, электричество и даже Wi-Fi.

"Мы построили уборную, потом еще одну комнату. Чем дольше будет длиться война, тем больше комнат здесь будет, — добавил он. — Мы живем как короли, спим на двухъярусных кроватях. У нас есть матрасы".

Напомним, что СМИ показали, как бойцы ВСУ восстанавливаются после тяжелейших ранений.

Также сообщалось, что в командовании озвучили потери российских войск на Таврическом направлении.