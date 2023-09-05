Жертвами кассетных боеприпасов в 2022 году стали свыше тысячи человек, — DW

Мирные жители составляют подавляющее большинство среди убитых и раненых кассетными снарядами, говорится в отчете ICBL-CMC.

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В мире растет число жертв кассетных боеприпасов. В 2022 году этот запрещенный вид вооружений стал причиной ранения или гибели 1172 человек. Такие данные обнародовала 5 сентября в Женеве организация Международная кампания по запрету противопехотных мин и кассетных боеприпасов (ICBL-CMC), сообщает DW.

Показатель 2022 года, который стал наивысшим с начала публикации ежегодных отчетов в 2010 году, ICBL-CMC связывает преимущественно с войной в Украине.

Как отметила организация в своем докладе, также случаи гибели или ранения людей в результате применения кассетных боеприпасов в прошлом году фиксировались в Азербайджане, Ираке, Йемене, Лаосе, Ливане, Мьянме и Сирии. В 95% всех случаев жертвами становились мирные жители, подчеркнула ICBL-CMC.

Большинство среди пострадавших от кассетных снарядов составляют украинцы – 890 человек, что, по мнению экспертов организации, свидетельствует о широком использовании запрещенного оружия Россией.

Однако в ICBL-CMC напомнили, что Вооруженные силы Украины также используют в боевых действиях против РФ кассетные боеприпасы, полученные из США.

В организации назвали "опасным прецедентом" соответствующее решение американской администрации, принятое в июле 2023 года. Поставки кассетных снарядов Украине должны осудить все участники Конвенции по кассетным боеприпасам, включая Германию, говорится в докладе.

Эксперты напомнили, даже спустя годы после окончания войны кассетные снаряды могут приводить к жертвам среди гражданского населения. Так, в 2022 году боеприпасами, оставшимися после завершения вооруженных конфликтов, были ранены или убиты 185 человек, отмечено в докладе.

ICBL-CMC подчеркнула, что даже если люди остаются в живых после разрыва кассетного снаряда, они часто лишаются конечностей, получают тяжелые, иногда множественные, повреждения внутренних органов.

Организация убеждена в необходимости "систематически осуждать использование этого варварского оружия и привлечь к ответственности виновных за его применение".

Напомним, Конвенция по кассетным боеприпасам вступила в силу 1 августа 2010 года. Она запрещает применение, производство, передачу и хранение кассетных бомб. На сегодняшний день документ подписали 124 государства и ратифицировали 112. США, Украина и Россия не являются участниками конвенции.