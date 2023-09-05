"Врагу придется отступать": освобождение Клещиевки будет ударом для ВС РФ (видео)

По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, освобождение Клещиевки заставит противника отходить и закрепляться на новых рубежах.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш 5 сентября заявил, что освобождение населенного пункта Клещиевка станет значительным ударом для армии Российской Федерации, сообщает"Донбасс.Реалии".

"Когда мы освободим уже Клещиевку, это для противника будет значительным ударом, ему придется отходить и закрепляться на новых рубежах, которые он сейчас продолжает оборудовать, готовит для своего отступления", — сказал Евлаш.

По его мнению, после Клещиевки военные армии РФ, скорее всего, отойдут в тыл.

"Там определены рубежи их командованием, которые они уже готовят. И это будет зависеть от развития дальнейших боевой действий. Посмотрим, насколько быстро они начнут сыпаться", — считает Илья Евлаш.

Также спикер рассказал об успехах украинских войск на южном фланге вблизи Бахмута.

"Бахмут для россиян играет ключевую роль. Это — сакральное для них место, за которое они отдали более 100 тысяч своих оккупантов. А также ряд военной техники. Они будут пытаться до последнего держаться в этом месте, поскольку выход из него будет означать серьезное моральное и психологическое ослабление. Может привести к дальнейшему обрушению фронта, как мы это видели во время харьковской операции", — рассказал он.

На вопрос журналиста, будут ли наши военные иметь полный огневой контроль над Бахмутом в случае освобождения Клищиевки, Евлаш сказал: "Бой покажет. Но я могу сказать, что потеря Клищеевки оккупантами, возвращение ее под украинский контроль создаст для них много хлопот".

Ситуация на Бахмутском направлении

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 5 сентября на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки армии РФ в районе севернее Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов Украины, среди которых Федоровка Вторая, Тихоновка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Константиновка Донецкой области.

Карта Deepstate по состоянию на 4 сентября в 23:23 Фото: deepstatemap.live

Напомним, 5 сентября сообщалось, что бойцы ВСУ с тяжелыми боями продвигаются в районе Клещиевки. Спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что всего произошло 12 боевых столкновений, во время которых противник потерял 260 бойцов и два десятка военной техники.

Ранее, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, Силы обороны продолжают вести контрнаступательные действия южнее Бахмута Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои. По ее словам, определенных успехов бойцы ВСУ достигли в районах Клещиевки, Курдюмовки и Андреевки.