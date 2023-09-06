"Делают чудеса": в Нацгвардии рассказали, как дрон Matrice 300 спас жизнь военным (фото)

Оператор дрона сумел помочь трем группам военнослужащих, которые сбились с маршрута, выбраться из опасной зоны в условиях плохой видимости.

В апреле 2023 года оператор дрона DJI Matrice 300 с позывным "Бугай" помог трем группам бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубіж" найти дорогу к их позициям. Об этом говорится в публикации от 5 сентября на официальной странице подразделения в Facebook.

Сообщается, что на Бахмутском направлении группа экипажа на МТЛБ и группа, которая отправилась за ранеными, сбились с маршрута из-за плохой видимости. Третья группа отправилась на поиски, однако их усилия не увенчались успехом.

Как отмечает автор поста, было около двух часов ночи, а туман был настолько густым, что дальше трех метров ничего не было видно. Тогда "Бугай" предложил использовать Matrice 300 в качестве ориентира для потерявшихся групп.

"Я поднял дрон на 100 м, дорога была видна, тогда пролетел от Часового Яра на 3 км и поднял еще на 200 м. Далее включил все навигационные лампочки, подсветку снизу и стробоскоп", — рассказал оператор БПЛА

В итоге дрон успешно привел все три группы на их позиции, после чего его нарекли символическим позывным "Звезда Давида".

Matrice 300 был символически назван "Звездой Давида" Фото: Facebook

"Вот так техника на войне буквально спасает жизнь. Главное — в умелых руках наших воинов, которые иногда включают творческое мышление и делают чудеса из имеющихся возможностей", — говорится в публикации.

Напомним, 21 февраля солдаты из 406 отдельной артиллерийской бригады показали на видео, как они применяют модернизированный коммерческий дрон DJI Matrice 300 против техники ВС РФ.

Мы также писали 5 сентября о том, как бойцы Сил специальных операций только за один день с помощью беспилотников лишили оккупантов техники на $900 тысяч.