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Военный Фокус Российско-украинская война

Уже на передовой: украинская диаспора собрала деньги на 30 дронов Matrice 300 RTK (фото)

Дроны Matrice 300 RTK, украинская диаспора, михаил федоров
ВСУ получили 30 комплектов Matrice 300 RTK от украинской диаспоры

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Мировой Конгресс Украинцев усилил "Армию дронов", собрав $630 тысяч. Комплекты БПЛА отправили на фронт в Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

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Мировой Конгресс Украинцев усилил "Армию дронов", собрав деньги на 30 комплектов БПЛА Matrice 300 RTK. Об этом у себя в соцсетях рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам чиновника, украинцы из 70 стран смогли аккумулировать через платформу Unite With Ukraine $630 тыс. для приобретения дронов для нужд ВСУ.

Федоров подчеркнул, что "птички" уже находятся на передовой. Беспилотники отправили на линию фронта в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, а также в приграничные районы на севере страны.

"Они помогут бойцам контролировать линию фронта, находить наиболее замаскированные позиции оккупантов и точно корректировать артиллерию по вражеским позициям", — прокомментировал глава министерства.

дроны Matrice 300 RTK, федоров, армия дронов Fullscreen
Дроны Matrice 300 RTK
дроны Matrice 300 RTK, федоров, армия дронов Fullscreen
Дроны Matrice 300 RTK
дроны Matrice 300 RTK, федоров, армия дронов Fullscreen
Дроны Matrice 300 RTK
дроны Matrice 300 RTK, федоров, армия дронов Fullscreen
Дроны Matrice 300 RTK
дроны Matrice 300 RTK, федоров, армия дронов
дроны Matrice 300 RTK, федоров, армия дронов
дроны Matrice 300 RTK, федоров, армия дронов
дроны Matrice 300 RTK, федоров, армия дронов

Характеристики беспилотника Matrice 300 RTK

  • максимальное время полета — 55 мин.;
  • функция DJI OcuSync Enterprise обеспечивает дальность передачи трехканального видео 1080p на расстояние до 15 км;
  • функция переключения в режиме реального времени между 2,4 Гц и 5,8 ГГц — обеспечивает полет в условиях сильных помех;
  • искусственный интеллект, повышающий производительность;
  • совместимость с 7-ю различными датчиками Zenmuse и камерами сторонних производителей.

Напомним, в ноябре 2022 года Фокус писал о том, что дрон Matrice 300 RTK получил новую прошивку. БПЛА M300 является едва ли не самым крутым аппаратом от китайской фирмы DJI.

2 марта Forbes рассказал о том, что ВСУ получат целую армию дронов нового поколения.