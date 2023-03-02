Уже на передовой: украинская диаспора собрала деньги на 30 дронов Matrice 300 RTK (фото)

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Мировой Конгресс Украинцев усилил "Армию дронов", собрав $630 тысяч. Комплекты БПЛА отправили на фронт в Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

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Мировой Конгресс Украинцев усилил "Армию дронов", собрав деньги на 30 комплектов БПЛА Matrice 300 RTK. Об этом у себя в соцсетях рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам чиновника, украинцы из 70 стран смогли аккумулировать через платформу Unite With Ukraine $630 тыс. для приобретения дронов для нужд ВСУ.

Федоров подчеркнул, что "птички" уже находятся на передовой. Беспилотники отправили на линию фронта в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, а также в приграничные районы на севере страны.

"Они помогут бойцам контролировать линию фронта, находить наиболее замаскированные позиции оккупантов и точно корректировать артиллерию по вражеским позициям", — прокомментировал глава министерства.

[ + – ] Дроны Matrice 300 RTK [ + – ] Дроны Matrice 300 RTK [ + – ] Дроны Matrice 300 RTK [ + – ] Дроны Matrice 300 RTK

Характеристики беспилотника Matrice 300 RTK

максимальное время полета — 55 мин.;

функция DJI OcuSync Enterprise обеспечивает дальность передачи трехканального видео 1080p на расстояние до 15 км;

функция переключения в режиме реального времени между 2,4 Гц и 5,8 ГГц — обеспечивает полет в условиях сильных помех;

искусственный интеллект, повышающий производительность;

совместимость с 7-ю различными датчиками Zenmuse и камерами сторонних производителей.

Напомним, в ноябре 2022 года Фокус писал о том, что дрон Matrice 300 RTK получил новую прошивку. БПЛА M300 является едва ли не самым крутым аппаратом от китайской фирмы DJI.

2 марта Forbes рассказал о том, что ВСУ получат целую армию дронов нового поколения.