Ночной обстрел Украины: ВС РФ атаковали "Искандером", дронами Shahed и крылатыми ракетами (фото)

Пуски ракет различного типа и ударных БПЛА осуществлялись из района Крыма, Саратовской области и Краснодарского края. Силам ПВО удалось сбить все вражеские цели, летевшие в сторону Киева.

6 сентября утром в столице Украины, Киеве, произошла комбинированная атака ракетами различных типов, включая Х-101/555/55 и баллистические ракеты. Все враждебные цели были сбиты. Жертв в столичном регионе, к счастью, нет, но обломками ракет повреждено торговое предприятие. Об этом сообщает Киевская городская военная администраци в Telegram.

"Очередная ракетная атака врага на мирный город с целью убить гражданское население и разрушить инфраструктуру. И снова атака не простая, а комбинированая. Предварительно, из района Саратовской обл., из самолетов стратегической авиации Ту-95МС раш*сты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно – баллистического", – рассказали в военной администрации.

Позже Воздушные силы Украины подтвердили ликвидацию ракет, в том числе и баллистической.

По данным ВС, всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей:

7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;

1 баллистическую ракету "Искандер-М";

25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

Результаты обстрела

По последним данным на 6:39 утра, нет информации о пострадавших.

В результате обстрела начался пожар на территории торгового предприятия, возникший в результате падения обломков вражеской ракеты. Спасательные службы уже ликвидировали его.

Напомним, сегодня в 4:43 в столице была объявлена воздушная тревога.

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Взрывы в Украине 6 сентября: что известно

ВС РФ использовали дроны и крылатые ракеты во время воздушной атаки в ночь с 5 на 6 сентября 2023 года. Сначала волна дронов угрожала Одесской области. Затем состоялись пуски с Ту-95МС.

Первые сообщения о пусках "Шахедов" появились в сети около 22:00. Одесская ОГА сообщила, что атака врага продолжалась около трех часов. По предварительным данным, один человек — работник агропредприятия — получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Повреждены объекты в Измаильском районе портового и сельскохозяйственного назначения, в частности — элеваторы, административные здания, агропредприятия. На месте удара возникли пожары.

Около 4:00 стало известно о пусках крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Ориентировочное место пуска — не Каспий, а из-под Энгельса. Ракеты сначала зашли в воздушное пространство Харьковской области, угрожая центральным регионам — Черкасской, Полтавской (в частности — Кременчугу), Кировоградской). После этого изменили вектор движения — направились на запад Украины и на Киевщину.

Позже — около 6:00 — жители Киева услышали взрывы в небе. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что работает ПВО и призвал киевлян находиться в укрытиях.