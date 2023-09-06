Охота на артиллерию и БМП: какие потери несут оккупанты по данным Oryx (список)

В обновленном списке потерь больше всего враг потерял БМП, БТР и другой легкобронированной техники, всего 22 единицы.

Украинская армия продолжает "охоту" на российскую артиллерию и легкобронированную технику. Об этом сообщает проект Oryx, который ведет список потерь на основе фото или видео фиксации.

Российские оккупанты в обновленном списке больше всего потеряли легкобронированной техники — целых 22 единицы:

4 БМП-2, одна из которых стала трофеем;

4 БМД-2;

4 единицы неустановленного типа;

2 БМП-1;

2 БМП-2М "Бережок", одна из которых стала трофеем;

1 БМП-1АМ;

1 БМП-3;

1 БТР-80;

1 МТ-ЛБ;

1 МТ-ЛБВМ;

1 БМП в виде командно-штабной машины (стал трофеем).

В рамках контрбатарейной борьбы было уничтожено 4 САУ и гаубицы по типу "Мста" или "Гиацинт". Кроме этого удалось уничтожить две реактивные артиллерии "Град" и "Торнадо-Г" еще один "Град" получил повреждения. Также оккупанты потеряли 4 танка Т-72 и Т-80.

Обновленные потери оккупантов

В дополнение к этому ВСУ уничтожили 2 грузовика УАЗ и КамАЗ и 3 БПЛА: "Форпост", Supercam и ZALA.

С украинской стороны также были потери, в частности 2 танка, 6 единиц легкобронированной техники и два броневика "Хамви" и "Казак-7". Всего в списке потерь прибавилось 15 единиц техники. Вместе с тем стоит отметить, что в случае ВСУ и ВС РФ в письме могут быть старые потери из-за того, что раньше их не фотографировали или снимали на видео. Данные проекта не отражают потери на 100%.

Обновленные потери ВСУ

Напомним, 5 сентября в Сухопутных силах заявили, что ВСУ с тяжелыми боями наступают под Клещеевкой. За сутки произошло 12 боестолкновений.

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