Решения должны приниматься быстрее: экс-глава ЦРУ о поставках Украине F-16 и Abrams

Генерал Дэвид Петреус считает, что танки Abrams должны были попасть в Украину как минимум на полгода раньше. Также Запад должен лучше подготовить украинских бойцов к следующему этапу наступления ВСУ.

Бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус во время специального события Киевского форума по безопасности заявил, что несмотря на беспрецедентную военную помощь США, решение о передаче танков Abrams должно было быть принято как минимум на полгода раньше. Это же касается и истребителей F-16. Об этом 6 сентября сообщило издание Defence Express.

"Также надо быстрее принимать решение по F-16. Мы уже прошли определенный этап, когда были определенные беспокойства, теперь надо сделать все, что в пределах возможного", — отметил Петреус.

По мнению американского чиновника, западные союзники должны предоставить больше вооружения на нужду ВСУ, а украинские бойцы должны были быть лучше подготовлены во время контрнаступления.

Экс-глава ЦРУ добавил, что к моменту следующего периода наступления Сил обороны, союзники Украины должны сделать все возможное, чтобы лучше подготовить украинских военных.

Вместе с тем Петреус высоко оценил работу украинских систем ПВО, который были усилены за счет западных комплексов. Также он отметил эффективное применение западных артиллерийских систем, с помощью которых украинские защитники добились преимущества в контрбатарейной борьбе за счет повышенной дальности.

"Россиянам трудно достичь успехов в воздухе, они не могут применять эффективно свои воздушные силы", — подчеркнул Петерус.

Напомним, военный обозреватель Давид Шарп в эфире FREEДОМ отметил, что у российской армии нет ответа на снаряды с обедненным ураном, которые США предоставят для танков Abrams. Эксперт пояснил, что такой 120-мм боеприпас поражает заданные дистанции, лобовую броню и сильные забронированные участки российских танков.