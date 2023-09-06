"Когда один погибает, на его место должен прийти другой": городской голова Борисполя пошел в ВСУ (фото)

Владимир Борисенко призвал других вступать в ряды Сил обороны, поскольку война с РФ длится не одно столетие и сейчас украинцам выпал шанс не передать ее детям.

Городской голова города Борисполь Киевской области Владимир Борисенко вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом он сообщил 5 сентября на своей странице в Facebook.

Глава Борисполя отметил, что сейчас для украинцев главное — одержать победу, а это требует действий от каждого.

"Каждый должен быть готов стать на защиту Украины. Общество должно осознать, что когда один из военных получает ранения или, не дай Бог, погибает, то на его место должен прийти другой. Не имеет значения кто ты: городской голова, депутат, предприниматель, водитель, механик. Именно сейчас наступил решающий и переломный момент войны. От каждого зависит дальнейшая судьба целой страны", — написал он.

Городской голова призвал других вступать в ряды ВСУ, поскольку война с РФ длится не одно столетие и сейчас украинцам выпал шанс не передать ее детям.

Подписчики мэра поблагодарили его за мужественное решение и пожелали вернуться живым и невредимым.

С начала полномасштабного российского вторжения Владимир Борисенко активно волонтерил. Кто будет исполнять обязанности городского головы в его отсутствие, в настоящее время неизвестно.

Напомним, что экс-игрок киевского "Динамо" и защитник сборной Украины по футболу, Владислав Ващук вступил в ряды НГУ. Футболист пошел добровольцем в одно из подразделений "Гвардии наступления" — "Урагана".

Ранее сообщалось, что 38-летний украинский певец Виталий Козловский получил повестку и пошел служить в НГУ.