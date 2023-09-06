Силы обороны собираются усилить ПВО в одном из регионов: Наев поделился подробностями (видео)

По словам генерал-лейтенанта, в ближайшее время защита неба от российских атак будет значительно усовершенствована. Бойцы ВСУ сделают все, что от них зависит.

Силы обороны начали работать над тем, чтобы значительно усилить систему противовоздушной обороны в одном из приграничных регионов. Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев в своем Telegram-канале 6 сентября.

По его словам, речь идет про Житомирскую область, где в ближайшее время планируют обезопасить небо от российских атак.

"Мы принимаем все меры по усилению системы противовоздушной обороны. В частности, в Житомирской области, во время воздушных нападений 19 и 30 августа, экипаж зенитно-артиллерийской установки "Гепард" сбил все воздушные цели, которые зашли в зону его поражения", — говорится в сообщении.

В дни атаки в Житомирскую область вошли до 5 вражеских дронов-камикадзе иранского происхождения Shahed, однако они могли нанести серьезный ущерб как мирным жителям, так и объектам критической инфраструктуры. Поэтому и было принято решение постепенно укреплять оборону, чтобы не дать российским оккупантам достичь цели.

"Я поблагодарил наших бойцов и приказал, чтобы и в дальнейшем они так же со стопроцентной эффективностью выполняли задачи по прикрытию украинского неба. Вместе победим", — подытожил Сергей Наев.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что ВС РФ атаковали "Искандером", дронами Shahed и крылатыми ракетами в ходе ночного обстрела. Пуски ракет различного типа и ударных БПЛА осуществлялись из района Крыма, Саратовской области и Краснодарского края. Силам ПВО удалось сбить все вражеские цели, летевшие в сторону столицы.