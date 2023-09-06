Baobab-K: Польша показала новейшую систему дистанционного минирования

За 20 минут польская установка может создать почти двухкилометровое минное заграждение благодаря сразу 6 пусковым.

На международной выставке вооружения MSPO Польша показала систему дистанционного минирования Baobab-K. Об этом сообщает Army Recognition.

Система разработана совместно с Huta Stalowa Wola, Jelcz, Belma, WB Group, а также Военным институтом инженерных технологий. Машина должна предложить ряд вариантов создания заградительных минных полей.

Первый прототип был создан еще в 2013 году, а версия Baobab-K уже в 2018 году. В основе машины лежит шасси грузовика Jelcz P662D.43 с колесной схемой 8х8. Его также используют для польских версий РСЗО HIMARS и Chunmoo K239.

баобаб

Пусковая состоит из 6 установок разработки Belma. Они могут вмещать до 20 магазинов компании WP Group. В каждом из них может быть до 5 противотанковых мин. Таким образом одна машина может установить сразу 600 мин типа MN123.1 и MN123.2. Управление пусковыми может происходить с помощью станции, которую создал Военный институт. Также мины можно выпускать в автоматическом режиме. Для этого бортовой компьютер вычислит скорость машины и сам наведёт пусковые.

Заявляется, что за 22 минуты можно создать минное поле длиной до 1800 метров. Но на расстоянии от 30 до 90 метров от машины. Также после выпуска всех мин на перезарядку требуется около 30 минут.

Напомним, 5 сентября СМИ писали, что Польша начнет локальное производство корейских танков K2 уже в 2026 году.

29 августа стало известно, что Польша будет иметь рекордный оборонный бюджет в 2024 году — 113 млрд злотых или более триллиона гривен.