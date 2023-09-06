Премьер Дании прибыла с визитом в Киев и выступила в Раде, — депутаты (фото)

О визите премьер-министра Дании официально не сообщалось. Украинские депутаты встретили ее с флагом Дании.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен приехала в Киев с официальным визитом. Она выступила в украинском парламенте. Об этом сообщил народный депутат, член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"В парламенте выступает премьер-министр Дании Метте Фредериксен", — написал он.

Также народный депутат поблагодарил Данию за истребители F-16 для Украины.

Также о визите премьера Дании в здание Верховной Рады сообщил депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Сегодня в Совете высокие гости. Выступает премьер Дании Метте Фредериксен", — проинформировал он.

Представительницу Дании украинские депутаты встретили государственным флагом Дании.

О визите Метте Фредериксен заранее официально не сообщалось. Также в среду, 6 августа, в Украинуприбыл Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Он планирует провести ряд встреч с украинским руководством. Это уже третий визит Энтони Блинкена в Украину за время полномасштабной войны.

Напомним, что в августе Дания сообщила, что начала обучение восьми украинских пилотов на F-16. Они будут тренироваться на датской авиабазе в Скридструпе. Перед этим Дания пообещала передать Украине19 американских истребителей F-16, первые шесть из них — до Нового года.

Ранее сообщалось, что США утвердили запрос Дании о передаче Украине инструкционных материалов для многоцелевых истребителей F-16. Пакет инструкций содержит учебные модули, документацию и материалы для аудиторий, содержащие информацию о конфиденциальных американских технологиях.