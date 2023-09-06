"Щит от крылатых ракет": США модернизируют собственную противовоздушную оборону

Российские и китайские ракеты за последние 20 лет существенно эволюционировали, поэтому США рассматривает вариант даже вернуть стационарное ПВО на объекты критической инфраструктуры.

Воздушные силы США начали изучение вариантов, как лучше защитить страну от все более совершенных китайских и российских крылатых ракет. Среди вариантов рассматривают базирование ЗРК возле критических объектов. Об этом сообщает The War Zone.

Один из вариантов защиты — вернуть пусковые ЗРК к объектам критической инфраструктуры в масштабах холодной войны. Кроме этого обсуждается энергетическое оружие подкрепленное технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения.

"Анализ альтернатив начинается всерьез и [будет] создавать некоторые программные и инвестиционные анализы, которые затем приведут к бюджетам в течение следующих нескольких лет", — заявил один из высокопоставленных чиновников из Минобороны США.

Возглавляет проект заместитель министра обороны Кэтлин Хикс, которая поручила Воздушным силам оценить партию начальных инвестиций, которые могут быть в пределах 5-летнего плана расходов. Далее военные должны составить еще один план на следующие 5 лет. Ожидается, что анализ будет рекомендовать объединение всех уже имеющихся систем и возможностей.

Несекретная карта, показывающая узлы противовоздушной обороны в Соединенных Штатах, включая зеленые круги, обозначающие базы, где размещены истребители ВВС, выполняющие задачи по обороне страны Фото: US DoD

За последние 20 лет в США растет беспокойство из-за ракетных угроз со стороны РФ и Китая. Ракеты становятся технологически более совершенными. Поэтому Пентагон поручил Воздушным силам улучшить защиту страны от крылатых ракет. Военные отказались комментировать, расширят ли проект на дроны, потому что война в Украине показывает, как массово их применяют стороны конфликта.

Сейчас Штаты постоянно располагают только ЗРК NASAMS и Avenger в районе округа Колумбия. Также по всей стране есть дополнительные подразделения, которые можно развернуть, но их количество ограничено. Кроме этого Корпус морской пехоты в процессе приобретения iron Dome и комплекса Enduring Shield.

Напомним, 6 сентября США пригрозили КНДР из-за поставок оружия РФ. Это может плохо сказаться на Пхеньяне.

5 сентября СМИ заявили, что США будут поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном.