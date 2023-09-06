"Россия обеспокоена": Армения проведет учения с вооруженными силами США

Кремль заявил, что будет внимательно следить за учениями "Орел Партнер 2023". По информации журналистов, РФ имеет военную базу в Армении и считает себя доминирующей державой в регионе Южного Кавказа, который до 1991 года был частью Советского Союза.

Армения заявила 6 сентября, что на следующей неделе проведет совместные военные учения с Соединенными Штатами, что, по словам России, вызывает беспокойство, сообщает Reuters.

В Минобороны Армении заявили, что целью учений "Орел Партнер 2023", которые пройдут 11-20 сентября, была подготовка сил к участию в международных миротворческих миссиях.

Представитель вооруженных сил США сообщил, что в них примут участие 85 американских солдат и 175 армян. Он сказал, что американцы, в том числе члены Национальной гвардии Канзаса, которая уже 20 лет сотрудничает с Арменией в области обучения, будут вооружены винтовками и не будут использовать тяжелое вооружение.

Несмотря на небольшой масштаб учений, Кремль заявил, что будет внимательно за ними следить.

"Конечно, такие новости вызывают беспокойство, особенно в нынешней ситуации. Поэтому мы будем глубоко анализировать эту новость и следить за ситуацией", — заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По информации издания, Россия имеет военную базу в Армении и считает себя доминирующей державой в регионе Южного Кавказа, который до 1991 года был частью Советского Союза. РФ поддерживает миротворческие силы в регионе для соблюдения соглашения, положившего конец войне между Арменией и Азербайджаном в 2020 году.

Журналисты сообщают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия не смогла защитить Армению от того, что он назвал продолжающейся агрессией со стороны Азербайджана. Он предположил, что война России в Украине означает, что она не способна удовлетворить все потребности Армении в области безопасности.

Песков заявил журналистам во вторник, что не согласен с высказываниями Пашиняна.

"Россия является абсолютно неотъемлемой частью этого региона", — сказал он. "Россия играет последовательную, очень важную роль в стабилизации ситуации в этом регионе… и мы будем продолжать играть эту роль".

Напомним, 1 сентября сообщалось, что в Латвии пройдут учения, в ходе которых силы альянса оценят перспективы использования сетей 5G для применения в военных условиях.

Ранее Фокус сообщал, что США готовят "квантовый ответ" Китаю. Американская армия получит от Конгресса как минимум $52,5 млн на разработку специальных квантовых систем для ВМС и сухопутных войск.