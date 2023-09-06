Есть погибшие, много раненых: россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области (видео)

Сообщается, что россияне ударили по населенному пункту ракетой С-300. В результате удара, по предварительным данным, погибли 16 человек.

Днем 6 сентября российские оккупанты обстреляли населенный пункт Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил Telegram-канал "Типичная Константиновка".

"По сообщениям очевидцев есть погибшие. И много раненых", — сказано в сообщении.

Отмечается, что ВС РФ ударили в людное место. Канал "Говорять Снайпер" сообщил, что удар был нанесен системой С-300.

Также опубликованы видео с места происшествия.

Как сообщило издание "Радио Свобода" с места событий, в результате обстрела в Константиновке 16 жертв.

"Армия РФ ударила по Константиновке. Предварительно известно о 16 погибших", — сказано в сообщении.

Константиновка на карте Фото: DeepState

Напомним, что Воздушные силы заявили, что российские оккупанты сменили район запуска ракет. По словам спикера командования Юрия Игната, ВС РФ стали все чаще обстреливать припортовые территории Одесской области. При этом захватчики используют разные маршруты, чтобы уменьшить вероятность успешной работы ПВО.