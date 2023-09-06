"Нет формулы": Украина возвращает пленных без посредников и гарантий, — ГУР

Представитель ведомства Андрей Юсов отметил, что было бы хорошо, если бы было больше "действенных" стран-посредников. Он подтвердил, что в российском плену нередко нарушают права украинских бойцов.

Украина стремится вернуть всех пленных защитников домой. Об этом в интервью изданию "Укринформ" 6 сентября заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Он объяснил, что количество украинских военнопленных не разглашается, потому что это "чувствительная информация". По его словам, обмен происходит чаще всего без посредников.

"Украина была бы только рада, если бы было больше действенных стран-посредников, но, к сожалению, это в основном двусторонний формат — работа Украины с представителями государства-агрессора по обмену", — сказал Юсов.

Представитель разведки рассказал, что многих защитников РФ отказывается отдавать без каких-либо объяснений. Против некоторых пленных в стране-агрессоре возбудили "вымышленные уголовные дела". Чиновник отметил, что Украина вынуждена договариваться с различными субъектами в разных случаях.

"Например, уже не секрет, что с ЧВК "Вагнер" были отдельные переговоры по обмену пленными. Они были достаточно результативными. Так же бывают отдельные "полевые" истории. Конечно, тогда кому-то везет находиться в плену меньшие сроки. Но нет какой-то формулы обмена. К сожалению, мы имеем дело с государством, которое часто игнорирует международное право и Женевские конвенции", — объяснил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что продолжается работа по возвращению как защитников Мариуполя, так и других городов Украины. За время полномасштабной войны из плена освободили уже примерно 2,6 тысячи военных.

"Россия возвращает украинских военнопленных и будет это делать. В частности, из собственных соображений — и внутриполитических, и безопасности. В украинском плену также находятся российские военнопленные. И за последний период их стало значительно больше", — отметил Юсов.

Он сообщил, что Женевские конвенции предусматривают механизм возвращения всех военнопленных. В то же время единственными гарантиями для Украины остаются ее же переговорная позиция и комплексная работа.

"Украина никого не бросит", — подчеркнул представитель ГУР.

Юсов подтвердил, что нарушение российской стороной прав украинцев в плену — это "не единичные случаи". Однако вдаваться в детали чиновник отказался.

Напомним, уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец ранее информировал, что труднее всего из российского плена возвращать гражданских украинцев. Это связано с отсутствием соответствующих положений в Женевских конвенциях.

18 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявлял, что из плена в целом удалось вернуть уже 2 598 украинцев. Всего было проведено 48 обменов. Чиновник отметил, что ожидает "хорошие новости для семей наших защитников" в ближайшее время.