"Наблюдали хороший прогресс контрнаступления, что воодушевляет", – Блинкен во время визита в Киев (фото)

По словам главы Госдепа, у ВСУ должны быть надежные "сдерживающие оборонительные возможности", чтобы подобные агрессии не повторились вновь. О наступательном оружии не упоминалось.

В среду, 6 августа, на встрече с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен отметил "хороший прогресс", которого добились бойцы ВСУ за время контрнаступления Украины. Об этом сообщает CNN.

Кулеба сказал, что ждет продуктивного, ориентированного на результат разговора с Блинкеном.

За время своего уже третьего визита с начала полномасштабного вторжения ВС РФ представитель США отметил, что впечатлен мужеством и сопротивлением украинского народа, ВСУ и украинского руководства.

"Я здесь в первую очередь для того, чтобы показать нашу продолжающуюся поддержку Украине, которая противостоит агрессии, —сказал Блинкен в Киеве. — Мы наблюдали хороший прогресс контрнаступления, что очень воодушевляет. Мы хотим удостовериться в том, что у Украины есть все необходимое не только для того, чтобы преуспеть в контрнаступлении, но и в долгосрочной перспективе. Убедиться в том, что в будущем будут хорошие сдерживающие оборонительные возможности, чтобы подобные агрессии не повторились вновь".

По его словам, США ориентированы на сотрудничество с партнерами, которые помогают восстанавливать сильную экономику и сильную демократию.

Визит Блинкена в Киев: посетил Берковецкое кладбище

Высокопоставленный представитель США вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посетил Берковецкое кладбище.

"Этим утром вместе с Дмитрием Кулебой посетил Берковецкое кладбище, чтобы отдать дань уважения павшим украинским солдатам", — отметил Блинкен.

Визит Блинкена в Киев: посетил Берковецкое кладбище Визит Блинкена в Киев: посетил Берковецкое кладбище Визит Блинкена в Киев: посетил Берковецкое кладбище Визит Блинкена в Киев: посетил Берковецкое кладбище

"Они достойно служили своей стране и Соединенные Штаты с гордостью поддерживают Украину, которая защищает свой народ и суверенитет", — добавил он.

Напомним, что, по сообщениям СМИ, Блинкен объявит о новом пакете помощи США во время визита в Киев.

Также сообщалось, что перед визитом главы Госдепа перекрыли центр Киева.