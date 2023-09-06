Грибник из Брянской области нашел упавший БПЛА и собирался распилить, — росСМИ

По данным журналистов, случай произошел на днях во время похода в лес, где и был обнаружен упавший беспилотник.

Пенсионер из Брянской области нашел на улице упавший дрон со взрывчаткой и забрал его домой, где собирался распилить на всевозможные садовые аксессуары. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что случай произошел на днях. Мужчина пошел в лес за грибами, где обнаружил упавший беспилотник и принес его домой.

Однако испуганные жена и дочь вызвали полицию, устройство пришлось отдать российским саперам, которые взорвали его в поле.

Напомним, что польский дрон HAASTA может сбивать иранские Shahed пулеметом. Беспилотное устройство развивает скорость до 270 км/ч и может находиться в полете до 10 часов. В новых модификациях устройство может стать еще более мощной — со взрывчаткой весом 20 кг.

Также сообщалось, что радар Magos AR-300 отличает птиц от дронов. ИИ-алгоритм распознает любой объект в небе. Такая радарная система легко встраивается в любые комплексы видеонаблюдения, камеры и прочие системы безопасности.

В свою очередь, разработчики из Черкасс собирают сверхрдешевые ударные БПЛА для украинской армии. Некоторые из разработок уже применяются против оккупационных войск и техники. Представитель местного института Иван Подоляна объяснил, что первый запрос на изготовление упомянутой системы поступил в январе 2023 года.