В Ростове прогремели мощные взрывы: возле штаба ЮВО вспыхнул пожар (фото, видео)

Местные власти Ростова-на-Дону заявили, что из-за падения БПЛА в центре города есть разрушения и один пострадавший.

В четверг, 7 августа, на территории Российской Федерации, в Ростове-на-Дону, прозвучали взрывы. В городе сработала противовоздушная оборона, написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

По словам главы региона, всего было уничтожено 2 дрона. Один из них упал в центре города, на улице Пушкинская. В результате у трех домов были выбиты окна, повреждены фасады и автомобили.

Губернатор сообщил об одном пострадавшем. По его данным, человек получил ранения ног, однако отказался от госпитализации.

Telegram-канал Mash сообщил, что взрыв на Пушкинской улице в Ростове-на-Дону раздался в двух кварталах от штаба Южного военного округа. По словам очевидцев, с улицы были слышны крики людей о том, что там горят газовые баллоны.

По информации канала, всего прозвучало несколько взрывов с интервалом в 15 минут. Также сообщается, что у торгового дома Л.И. Минца взорвался припаркованный автомобиль.

Telegram-канал "Осторожно, новости" написал, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели, а также военные с оружием в руках. Территорию оцепили.

Напомним, 21 августа в Ростове-на-Дону прозвучал мощный тройной взрыв. Власти города не признали факт взрывов в городе, а причиной "громких звуков" назвали "переход самолета на сверхзвук".

Ранее, 19 августа, президент России Владимир Путин лично прибыл в Ростов-на-Дону, где расположен штаб командования, и встретился с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.