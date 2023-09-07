Освободили половину Клещиевки: ВСУ успешно выбивают врага к югу от Бахмута, — ISW

Силы обороны атакуют позиции ВС РФ на Бахмутском направлении. В частности, происходят атаки в пяти точках на расстоянии от 5 до 13 км от населенного пункта, захваченного врагом летом 2023 года.

Институт изучения войны подтвердил успешное продвижение ВСУ к югу от Бахмута в районе села Клищеевка в Донецкой области. Кроме того, Силы обороны имеют успехи к югу от Орехова: заняли новые позиции между Роботиным и Новопрокоповкой. О деталях ситуации на восточном участке фронта говорится в крайней аналитической записке ISW.

Аналитики ссылаются на сообщения Генштаба ВСУ и на заявления командующего Сухопутными войсками генерала Александра Сырского. С их слов следует, что Силы обороны действительно имеют успехи к югу от Бахмута. В частности, Сырский отметил, что бойцы "отвоевывают позиции в этом районе".

Некоторые детали добавили российские военные. Они уверяют, что Силы обороны выбили противника из половины населенного пункта Клещиевка (расположен в 5 км к югу от Бахмута). Также есть информация от Минобороны РФ, что украинские бойцы перерезали линии связи ВС РФ возле этого села.

ISW — о событиях под Бахмутом Фото: ISW

Отметим, на онлайн-карте сообщества DeepState показано, как изменилась линия фронта у Клещиевки. Заметно, что бои передвинулись на 700 м вглубь позиции ВС РФ.

Ситуация возле Клещеевки по состоянию на 4 сентября 2023 года Фото: DeepState Ситуация возле Клещеевки по состоянию на 6 сентября 2023 года Фото: DeepState

Также в отчете ISW перечислено еще несколько точек, где ВСУ атаковали позиции врага вокруг Бахмута:

севернее — Орехово-Васильевка (в 11 км), Яковлевка (в 14 км), Соледар (9 км);

южнее — Клещиевка (в 5 км), Андреевка (в 10 км), Курдюмовка (в 13 км).

Ситуация вокруг Бахмута по состоянию на 7 сентября 2023 года Фото: Google maps

Контрнаступление ВСУ в 2023 году: детали

По состоянию на 7 сентября 2023 года Силы обороны Украины прорвали линию обороны ВС РФ в Запорожской области в районе села Работино — об этом ранее сообщили в Минобороны Украины и подтвердил Институт изучения войны. Также украинские военные подошли вплотную к фортификациям у дороги, которая проходит к северо-западу от села Вербовое.

Между тем российская промышленность не способна произвести для ВС РФ достаточное количество снарядов, высокоточных ракет и даже шин. Чтобы закупить новые снаряды, президент России Владимир Путин должен встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке. В то же время пополнить запасы электроники для выпуска ракет не помогает ни контрабанда, ни "серые схемы".

Напоминаем, в ночь на 7 сентября ВС РФ атаковали дронами Сумскую и Одесскую области: ОВА подтвердили, что над регионом работала украинская ПВО. Позже командование Воздушными силами сообщило о масштабе атаки: враг запустил три десятка дронов-камикадзе Shahed-136.