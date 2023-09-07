С тортом и взрывом: Буданов опубликовал загадочное поздравление ко Дню военной разведки (видео)

Глава ГУР МОУ задул свечи на праздничном торте и предложил украинцам загадать желание.

7 сентября — День военной разведки в Украине. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов опубликовал загадочное поздравление по поводу своего профессионального праздника.

Видео начинается с того, что руководитель ГУР сидит за столом, и к нему подсовывают торт. Буданов задувает свечи, одновременно зритель слышит звук взрыва. Разведчик с едва заметной улыбкой смотрит в кадр, пока играет праздничная мелодия. В конце появляется титр с призывом к украинцам.

"С Днем военной разведки! Загадывай желание", — говорится в нем.

Стоит отметить, что текст публикации был изменен. Как передавал Фокус, Буданов писал, что после полномасштабного вторжения РФ за деятельностью ГУР наблюдает весь мир. Также он поблагодарил подчиненных за профессионализм, стойкость, мужество и жертвенность.

"Успешные выполнение боевых задач в тылу врага, проведение специальных операций, освобождение заложников и пленных сделали неоценимым вклад разведчиков в борьбу за суверенитет, территориальную целостность государства и свободу миллионов украинцев", — заявил руководитель.

Генерал-майор вспомнил и о павших побратимах, пообещав, что они "навсегда останутся в наших сердцах". Он пообещал месть РФ за горе, нанесенное Украине — убитых и покалеченных граждан, разрушенные города и села, оккупированные земли.

"Да будет свет! Уничтожим тьму", — добавил Буданов.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также публиковал видеопоздравление. Защитники обратились к маленьким украинцам к 1 сентября, чтобы поздравить их с началом учебного года и смотивировать старательно получать знания.

24 августа украинцев поздравлял министр обороны США Ллойд Остин. В День Независимости Украины чиновник подтвердил поддержку Вашингтона в "ее борьбе за безопасность и свободу".