Мы гордимся поддержкой Украины: Ллойд Остин поздравил украинцев с Днем независимости

Глава Пентагона отметил, что Украина ведет мужественную борьбу за возвращение своей суверенной территории и защиту своих граждан. И в этом США будут оказывать поддержку столько, сколько потребуется.

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Соединенные Штаты гордятся тем, что поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. Под руководством президента США Джо Байдена была создана мощная глобальная коалиция в поддержку Украины, а Белый дом выделил более 43 млрд долларов военной помощи. И в дальнейшем Киев может рассчитывать на помощь Вашингтона в борьбе за свою свободу. В таком ключе министр обороны США Ллойд Остин поздравил украинцев с Днем независимости.

"Украинский народ остается несгибаемым, и Украина ведет мужественную борьбу за возвращение своей суверенной территории и защиту своих граждан. Соединенные Штаты гордятся тем, что поддерживают Украину, и мы будем продолжать обеспечивать ее всем необходимым для борьбы за свою свободу", — подчеркнул глава Пентагона.

Министр также отметил предоставление военной помощи Украины в контрнаступлении ВСУ. В частности Остин указал на такие ключевые средства, как дополнительное оборудование для разминирования, бронетехника и артиллерийские снаряды.

Глава Минобороны добавил, что страны доброй воли со всего мира также выступили с осуждением нападения России на международную систему правил и прав и поспешили оказать Украине крайне необходимую помощь. В рамках коалиции Украина получила 32 млрд долларов от западных партнеров из 50 стран.

"Сегодня, когда Украина отмечает еще один год независимости, США сохраняют твердое намерение обеспечить ей еще много лет независимости. Мы будем поддерживать Украину в ее борьбе за безопасность и свободу столько, сколько потребуется", — подытожил Остин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный поздравили украинцев с Днем независимости. Высокие лица государства поблагодарили воинов и гражданских и выразили уверенность в победе над российскими захватчиками.