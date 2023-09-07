Военные учения РФ в Балтике несколько раз срывались из-за местных рыбаков, — спикер ВМС

По словам Дмитрия Плетенчука, местные рыбаки договорились между собой и отказались покидать воды несмотря на угрозы со стороны россиян.

Военные учения российского флота в Балтийском море несколько раз было на гране срыва из-за местных рыбаков, которые отказывались покидать акваторию, несмотря на угрозы со стороны военных. Как сообщил в эфире телемарафона 7 сентября спикер ВМС Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, россияне несколько раз были вынуждены переносить маневры, так как рыбаки договорились между собой игнорировать их приказы.

"Насколько известно, уже несколько раз военные учения россиян срывали местные рыбаки, которые просто отказывались выходить из акватории, несмотря на угрозы. И россияне были вынуждены просто приостановить или перенести свои учения", — сказал Плетенчук.

Спикер ВМС пояснил, что согласно конвенции ООН и международному праву в открытом море можно перекрывать некоторые участки для проведения маневров, однако российский флот всегда перекрывал территориальные воды других стран.

"Есть открытое море и согласно конвенции ООН и международному праву можно перекрывать некоторые участки для проведения учений. Россияне всегда злоупотребляют правилами, и они перекрывали участки у территориального моря у внутренних экономических водах других стран", – отметил Плетенчук.

По его словам, в этот раз рыболовецкие суда отказались покидать перекрытые воды, что и привело к частичному срыву учений.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Северной Корее провести совместные трехсторонние военные учения с участием армии Китая. Предполагается, что такие маневры станут ответом на военные учения США и Южной Кореи под названием "Щит свободы Ульчи", которые проводились с 21 по 31 августа.