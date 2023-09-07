Ночная атака Shahed в Одесской области: есть пострадавшие и разрушения припортовой инфраструктуры (фото)

Разрушениям подверглись элеватор и административные помещения. Также взрывной волной поврежден ряд частных домовладений.

Российские оккупанты в ночь на 7 сентября атаковали "шахедами" припортовую инфраструктуру в Измаиле Одесской области. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По информации следствия, в течение ночи 7 сентября 2023 года ВС РФ атаковали населенные пункты Одесской области дронами. Враг целился в объекты припортовой и гражданской инфраструктуры.

"В результате атаки пострадали двое водителей грузовиков. Разрушениям подверглись элеватор и административные помещения. Также взрывной волной поврежден ряд частных домовладений", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что по меньшей мере 3 часа подряд ночью 7 августа россияне атаковали южную часть Одесской области. Это уже четвертая за пять дней атака на Измаильский район. Ночью силам ПВО удалось уничтожить 25 иранских дронов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 сентября ВС РФ двумя волнами дронов-камикадзе Shahed атаковали Украину. Враг целился в южные речные порты и попытался ударить по Киеву.