Дешево и сердито: как еще МиГ-29 может эффективно сбивать иранские дроны Shahed-136

AKPWS — это управляемая ракета, которую в США интегрировали на истребитель F-16. Возникает вопрос, можно ли их установить на МиГ-29 для перехвата российских дронов-камикадзе.

Российские оккупанты уже несколько дней атакуют портовую инфраструктуру. В частности, в ночь с 6 на 7 сентября было выпущено 33 дрона, из которых 25 смогли сбить. Поэтому в Defense Express рассуждают, смог бы МиГ-29 стать носителем ракет APKWS.

За последние два дня оккупанты запустили 68 дронов-камикадзе Shahed-136, из которых сбили 50. Из-за увеличения угрозы барражирующих боеприпасов существует потребность поисков новых решений для борьбы. И здесь в издании обращают внимание на американский опыт для борьбы с БПЛА. Еще в 2019 году они интегрировали ракеты APWKS на истребитель F-16.

Для Украины опыт может быть особенно полезным, потому что уже в следующем году армия получит истребители F-16. Однако по такой же концепции, можно ли боеприпасы интегрировать на имеющиеся сейчас МиГ-29. Управляемая ракета APKWS имеет достаточно широкую гибкость. В ВСУ их используют с наземных установок.

APKWS — это система лазерного наведения для неуправляемых ракет Hydra 70

APKWS это довольно дешевая ракета, которая может быть массовым оружием для борьбы с Shahed-136. Одна ракета может стоить несколько тысяч долларов. На фоне вероятного исчерпания запасов советских ракет класса "воздух-воздух", APKWS может стать альтернативой.

"Соответственно, хотя бы эти вышеназванные факторы и стимулируют задуматься, а возможно ли вообще адаптировать под наши МиГ-29 ракеты APKWS как инструмент борьбы с вражескими Shahed-136", — резюмируют авторы.

Напомним, 1 сентября СМИ писали, как сможет Украина использовать ракеты Sidewinder. Один из вариантов это истребитель Су-29 или МиГ-29.

1 мая Воздушные силы впервые показали американские 127-мм ракеты Zuni для Су-25.