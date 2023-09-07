Россия наращивает удары с помощью БПЛА: Игнат рассказал о ночной атаке ВС РФ

Спикер Воздушных сил ВСУ пояснил, что противник пытается усложнить работу украинской ПВО, запуская группы беспилотников, которые летят на низкой высоте, и используя рельефы местности.

Представитель командования Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат прокомментировал ночную атаку россиян 7 сентября, в которой были задействованы 33 вражеских беспилотника. В эфире телемарафона полковник отметил, что россияне будут наращивать количество ударов именно беспилотниками, которые уже собираются на территории РФ.

"Видим, как атаковали в очередной раз Одесскую область, а точнее южные районы, где сосредоточена портовая инфраструктура и зерновая индустрия. Враг продолжает бить именно по этому промышленному сектору, в этот раз атаковали с трех направлений — Приморско-Ахтарск, временно оккупированный мыс Чауда, также несколько БПЛА залетели со стороны Сумской области", — рассказал Игнат.

Полковник также сообщил, что из 33 запущенных беспилотников украинским силам удалось ликвидировать 25 — это неплохой показатель боевой работы украинской противовоздушной обороны.

Кроме того Игнат пояснил об особенностях уничтожения дронов противника, которые летят по Дунаю возле границ с Румынией. По его словам, россияне, как могут, усложняют работу украинских ПВО, запуская группы БПЛА на предельно низкой высоте и используя рельефы местности, в том числе и устья рек.

"Они выбирают маршруты, чтобы рассредоточить внимание ПВО, чтобы как можно больше барражирующих боеприпасов долетало до своих целей. Поэтому Силы обороны имеют это в виду и так размещают силы и средства, чтобы как можно больше охватить территорий", — подчеркнул полковник.

Ранее мы писали о ночной атаке ВС РФ по южным регионам Украины, которая происходила двумя волнами дронов-камикадзе Shahed. Кроме беспилотников противник использовал крылатые ракеты и баллистическую ракету комплекса "Искандер".