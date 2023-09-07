"Нет подтверждения": генсек НАТО сомневается, что РФ специально ударила Shahed по Румынии

По словам Йенса Столтенберга, в данный момент идет расследование инцидента с иранским дроном-камикадзе, а военный блок неоднократно фиксировал воздушные атаки ВС РФ вблизи границ НАТО.

У НАТО нет информации, что инцидент с беспилотником в Румынии был преднамеренной атакой России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента, передает издание Reuters.

"У нас нет никакой информации, указывающей на преднамеренное нападение со стороны России, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования", — сказал он.

Столтенберг подчеркнул, какие риски представляют российские авиаудары в такой непосредственной близости от территории альянса.

"Независимо от этого результата (расследования), мы, конечно, видели множество боевых действий, а также воздушные атаки вблизи границ НАТО", — добавил он.

На территории Румынии упали российские БПЛА: что известно

4 сентября спикер МИД Олег Николенко заявил, что во время ночной массированной атаки ВС РФ несколько российских дронов-камикадзе Shahed 136 сдетонировали на румынской территории в районе Измаильского порта.

В тот же день в Минобороны Румынии сообщили, что российские беспилотники не представляли прямой угрозы стране. Кроме этого, ведомство заявило, что страна приняла "дополнительные меры для усиления бдительности" в своем национальном пространстве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет фотодоказательства падения российских ударных дронов на территории Румынии. По его словам, "бессмысленно отрицать, что туда что-то упало".

Напомним, председатель общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук считает, что падение вражеского дрона на территории Румынии свидетельствует о том, что РФ пошла на эскалацию. Он заявил, что оккупанты понимают, что атакуя местность Украины у границы, они могут попасть и на чужие территории.