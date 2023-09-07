Перелом в войне: эксперт рассказал, какой город представляет стратегический интерес для ВСУ

Россияне возвели фортификационные сооружения вокруг Токмака и вдоль железной дороги до Волновахи. По мнению Алексея Гетьмана, если перерезать эту логистическую артерию ВС РФ, то это может стать переломным моментом в войне.

Российские войска установили фортификационные сооружения вдоль железнодорожной линии, которая соединяет Волноваху и Токмак и далее от Мелитополя до Джанкоя. Это важнейшая логистическая артерия россиян, поэтому для Сил обороны стратегически важно взять под контроль Токмак, что станет переломным моментом не только для текущего контрнаступления, но и в целом в этой войне. Об этом рассказал военный обозреватель майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телемарафона 7 сентября.

"Их фортификационные сооружения идут параллельно этой железной дороги. По ней подвозится все, что необходимо группировкам, что на юге, что на запад до Херсонщины и до Крыма. Когда нам удастся выйти к Токмаку и перерезать эту артерию, россиянам не будет по чем подвозить необходимое крупной группировке на западе", — сказал Гетьман.

По его словам, вокруг Токмака также возведены оборонительные сооружения, чтобы не дать украинским войскам взять под контроль важнейший железнодорожный узел. Из-за этого его освобождение будет более весомым, чем, например, деоккупация Мелитополя, считает обозреватель.

Карта укреплений ВС РФ на юге Украины. Источник: deepstatemap

"Война идет не за название населенных пунктов, война идет за эту железную дорогу. Когда мы ее перережем, я могу спрогнозировать, что Крым упадет за два-три месяца", — предположил Гетьман.

Эксперт уточнил, что потеря Токмака для россиян будет означать не просто ухудшение ситуации — это будет означать перелом в войне, поэтому противник перебросил на это направление дополнительно две дивизии — 7-ю воздушно-десантную дивизию их Херсонского направления и 16-ю Псковскую дивизию из-под Купянска.

"Мне кажется, что Токмак — это перелом не только летне-осенней наступательной операции, но и перелом в войне", — подытожил Гетьман.

Напомним, 7 сентября спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что Силы обороны продолжают успешное продвижение на Мелитопольском направлении и выбивают российских оккупантов с ранее занятых позиций. По его словам, украинские бойцы достигли успехов у н.п. Работино и Вербовое в Запорожской области.