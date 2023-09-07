В Украине проверяют все справки ВВК: юристка объяснила, как накажут уклонистов

Правоохранители стремятся привлечь к ответственности тех, кто выдавал и получал фальшивые документы о состоянии здоровья. По словам эксперта Марины Бекало, за это военнообязанным может грозить как штраф, так и тюрьма.

В Украине продолжается проверка всех решений военно-врачебной комиссии (ВВК) об инвалидности и непригодности к военной службе, выданных в течение полномасштабной войны с РФ. Адвокатесса Марина Бекало в комментарии "ТСН" рассказала, какое наказание грозит уклонистам.

За использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Согласно закону, наказанием может быть штраф до 67 100 гривен (50 необлагаемых минимумов доходов), арест на срок до полугода или заключение на срок до двух лет.

"Тот, кто получил поддельное заключение ВВК, по которому была установлена непригодность к военной службе с исключением с воинского учета, или временную непригодность и получил в связи с этими обстоятельствами отсрочку от призыва по мобилизации и, возможно, выехал за границу, в случае разоблачения может быть привлечен к уголовной ответственности", — отметила юристка.

Бекало отметила, что сначала такие факты должна выявить проверка ВВК, ответственных за определение степени пригодности граждан. Уголовные дела могут быть возбуждены только после того, как правоохранители проведут расследование в отношении владельцев фальшивых справок.

Напомним, 30 августа, президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, посвященное военно-врачебным комиссиям. Политик распорядился провести комплексную проверку решений об инвалидности и непригодности к службе украинцев. Речь идет только о справках, выданных после 24 февраля 2022 года.

Уже 1 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что проверка ВВК будет проходить в течение двух-трех недель. Ее цель — разоблачить медиков, которые выдавали военнообязанным фейковые справки о непригодности, и их "клиентов".