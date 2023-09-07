Сына Медведева поставили раздавать паспорта РФ украинцам в оккупированных регионах, — росСМИ

По словам журналистов, Илья Медведев был куратором проекта от партии "Единая Россия". Создание портала по выдаче российских документов было инициировано решением руководства партии.

Сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья был одним из создателей портала, через который украинцы на оккупированных территориях могут получать российские паспорта. Об этом пишет "РБК".

По словам российских журналистов, портал называется "Я в России". Илья Медведев был куратором этого проекта от партии "Единая Россия". Создание портала было инициировано решением руководства партии.

Издание Moscow Times сообщило, что еще в мае Дмитрий Медведев говорил, что "Я в России" — это портал, который представляет собой интерфейс для решения целого комплекса задач. По его словам, украинцы на оккупированных территориях сталкиваются со "сложностями" при получении паспортов и при оформлении документов страны-агрессора.

Уже 7 сентября Дмитрий Медведев заявил, что разработка портала завершена. На портале также будут собираться и актуализироваться "важнейшие сведения".

Напомним, что 1 сентября в ЦНС сообщили, что оккупанты отстранили от уроков школьников без паспорта РФ. В украинском подполье отметили, что детей к урокам не допускают в Херсонской области. "Руководителей" заведений призвали отправлять списки с именами в миграционный центр.

Кроме того, в ОК "Юг" заявили, что оккупанты на "выборах" будут искать украинцев для мобилизации в ВС РФ. Так, жителям захваченных территорий разрешили голосовать на "выборах" с украинским паспортом, чтобы обеспечить явку и позже начать мобилизацию. Также была придумана схема с формированием "оккупационной теробороны".