Около 25 тысяч граждан Украины считаются пропавшими без вести при невыясненных обстоятельствах, — Лубинец

Пропавшие без вести при особых обстоятельствах мирные граждане могут быть заложниками и находиться в российском плену. И возвращать их труднее, чем пленных украинских военнослужащих, поскольку на них не распространяются положения Женевской конвенции.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что около 25 тысяч мирных граждан Украины продолжают сегодня считаться пропавшими без вести при особых обстоятельствах. По состоянию на 1 сентября Украине удалось вернуть лишь 144 человека из этой категории с начала создания координационного штаба. Об этом он сообщил на пресс-конференции, состоявшейся сегодня, 7 сентября, пишет "Интерфакс-Украина".

"Ситуация у нас не меняется, она крайне ужасная: фактически ежедневно россияне задерживают гражданских на временно оккупированных территориях, таким образом пополняя этот список", — отметил Лубинец.

В то же время омбудсмен по правам человека напомнил, что без изменений остается ситуация в отношении украинского журналиста Дмитрия Хилюка, которого российские военнослужащие похитили в селе Козаровичи Вышгородского района Киевской области еще в самом начале полномасштабного вторжения и более полутора лет держат в плену.

"Официально (нет возможности. — Ред.) получить информацию о месте его пребывания, в каком он состоянии, что с ним происходит. Российская сторона ни мне, ни другим международным организациям, ни посредникам, которых мы привлекаем, такой информации не предоставляет", — уточнил Лубинец.

Кроме того, уполномоченный по правам человека обратил внимание общественности на то, что Офис украинского омбудсмена до сих пор не получил от ООН список депортированных Россией детей, который страна-террорист должна предоставить международной организации.

"Могу официально проинформировать, что ответа нет. Мы до сих пор ожидаем. Если честно, я не верю, что через международную организацию, ООН, лично я смогу получить хоть какие-то списки с территории Российской Федерации. Однако я продолжаю делать попытки получить такую информацию", — подчеркнул уполномоченный.

Кроме того, Лубинец отметил, что сейчас насчитывается 19 тысяч 546 украинских детей, которые верифицированы как депортированные или принудительно перемещенные РФ. При этом Офису украинского омбудсмена точно известно десятки мест в Беларуси, где украинские дети удерживаются силой, пишет "Укринформ".

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что Украина возвращает пленных почти без гарантов, хотя было бы хорошо иметь как можно больше действенных посредников.

По словам жены пленного бойца полка "Азов" Натальи Зарицкой, обмен пленными может длиться годами, но она надеется, что на это повлияют международное сообщество и санкции.