"Обмен может длиться годами": жена бойца "Азова" о возвращения военных из плена

По словам Натальи Зарицкой, медийность военных имеет две стороны. С одной стороны враг так просто их не отдаст, а с другой — медийность гарантирует сохранение жизни.

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Наталья Зарицкая, жена бойца полка "Азов" рассказала о том, какие она видит перспективы освобождения военных из российского плена. Об этом сообщается в интервью для "НВ".

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По словам Зарицкой, за освобождение военных отвечает ГУР и СБУ, а также Международный комитет Красного Креста вместе с Национальным информационным бюро. О том, что муж находится в плену ей подтвердили в бюро, плюс сам военный об этом говорил.

[ + – ] Наталья Зарицкая с сыном и на фото с мужем

На вопрос, какие перспективы она видит в освобождении бойцов, Наталья ответил, что самый реальный способ — обмен на пленных россиян. Враг так просто не отдаст бойцов ВСУ, но на это могут повлиять международное сообщество и санкции.

Из-за медийности полка "Азов" Зарицкая не исключает, что военных будут освобождать годами. С другой стороны, медийность является гарантом их жизни.

"Но с другой стороны, чем больше они будут страдать в плену — тем больше будете врезаться на тысячелетия их подвиг. Не думаю, что Россия в этом заинтересована. Первоочередная задача сейчас понять, где они, поэтому происходит ряд открытых и закрытых встреч, обращение в международные сообщества", — добавила жена военного.

Также она отмечает, что в Украине стали активничать мошенники, которые предлагают за деньги вернуть бойца из плена. Предлагают такие услуги за 200 тысяч гривен.

Напомним, по данным правозащитников, около 100 защитников Мариуполя вывезли в Рязань в СИЗО.

Ранее сообщалось, что женам защитников "Азовстали" угрожают изнасилованием и смертью.