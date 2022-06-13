"Обмін може тривати роками": дружина бійця "Азова" щодо повернення військових із полону

За словами Наталії Зарицької, медійність військових має дві сторони. З одного боку, ворог так просто їх не віддасть, а з іншого — медійність гарантує збереження життя.

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Наталія Зарицька, дружина бійця полку "Азов", розповіла про те, які вона бачить перспективи звільнення військових із російського полону. Про це повідомляється в інтерв'ю для "НВ".

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За словами Зарицької, за звільнення військових відповідає ГУР та СБУ, а також Міжнародний комітет Червоного Хреста разом із Національним інформаційним бюро. Про те, що чоловік перебуває в полоні, їй підтвердили в бюро, плюс сам військовий про це говорив.

[ + – ] Наталія Зарицька із сином і на фото з чоловіком

На питання, які перспективи вона бачить у звільненні бійців, Наталя відповіла, що найреальніший спосіб — обмін на полонених росіян. Ворог так просто не віддасть бійців ЗСУ, але на це можуть вплинути міжнародне співтовариство та санкції.

Через медійність полку "Азов" Зарицька не заперечує, що військових звільнятимуть роками. З іншого боку, медійність є гарантом їхнього життя.

"Але з іншого боку, чим більше вони страждатимуть у полоні — тим більше врізатиметеся на тисячоліття їхній подвиг. Не думаю, що Росія в цьому зацікавлена. Першочергове завдання зараз зрозуміти, де вони, тому відбувається низка відкритих і закритих зустрічей, звернення до міжнародних спільнот", — додала дружина військового.

Також вона зазначає, що в Україні активувались шахраї, які пропонують за гроші повернути бійця з полону. Пропонують такі послуги за 200 тисяч гривень.

Нагадаємо, за даними правозахисників, майже 100 захисників Маріуполя вивезли в Рязань до СІЗО.

Раніше повідомлялося, що дружинам захисників "Азовсталі" погрожують зґвалтуванням і смертю.